WhatsApp beendet Unterstützung für ältere iPhone- und Android-Smartphones

Das Team des beliebten Messengers WhatsApp hat seine Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen aktualisiert. Den neuesten Änderungen zufolge wird ab dem 30. November 2026 nur noch iOS 15.5 oder höher unterstützt. Dies berichtet Ixbt.com .

Auch die Anforderungen für Android-Smartphones haben sich geändert. Ab dem 8. September 2026 wird der Messenger nur noch auf Android 6 und neueren Versionen funktionieren. Die Entwickler betonen, dass Nutzer vor der vollständigen Einstellung des Supports mehrfach über die Notwendigkeit eines Updates informiert werden.

Bemerkenswert ist, dass diese Nachricht für Nutzer von iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. Generation), iPhone 7 und iPhone 7 Plus nicht kritisch ist. Das letzte Update für diese Modelle erschien bis iOS 15.8.8, sodass Besitzer ihre Geräte einfach vor Ablauf der Frist aktualisieren müssen.

Derzeit können alle Apple-Geräte, die iOS 15.1 unterstützen, auf Version 15.5 aktualisiert werden. Daher wird den Nutzern empfohlen, die Software auf ihren Smartphones rechtzeitig zu aktualisieren, um den Messenger weiterhin nutzen zu können.