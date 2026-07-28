John Stones steht vor Wechsel nach Italien

Eine große Wendung steht in der Karriere des englischen Nationalspielers und Manchester-City-Verteidigers John Stones bevor. Berichten von Sky Sports zufolge hat sich der erfahrene Fußballer mündlich auf einen Wechsel zum amtierenden Serie-A-Meister Inter geeinigt und steht kurz vor dem Abschied aus dem englischen Fußball. Das berichtet Goal.com berichtet .

Nach Auslaufen seines aktuellen Vertrags bei Manchester City wird erwartet, dass Stones ablösefrei zum San-Siro-Klub wechselt. Derzeit arbeiten die Berater des Verteidigers intensiv daran, die Details eines Zweijahresvertrags mit dem italienischen Spitzenklub zu finalisieren.

Wichtiger Transfer für Inter und Konkurrenten

Diese Einigung wird als großer Erfolg für Inter-Cheftrainer Cristian Chivu gewertet. Der Übungsleiter möchte seinen Kader mit Spielern verstärken, die über viel Siegessatilität auf hohem Niveau verfügen. John Stones' enorme Erfahrung aus der English Premier League und auf internationaler Bühne dürfte dem Mailänder Verein sehr zugutekommen.

Wie bekannt wurde, ist der Erfolg des italienischen Meisters in dieser Angelegenheit ein herber Rückschlag für die Pläne mehrerer renommierter englischer Teams. Insbesondere Arsenal und Chelsea wollten den erfahrenen Abwehrspieler in ihren Reihen halten. Vor allem die "Gunners" sahen nach der Verletzung von William Saliba akuten Bedarf, die Defensive zu verstärken.

Doch nicht nur englische Klubs, auch andere europäische Schwergewichte buhlten um den Spieler. So hatte unter anderem die Führung von Juventus am Wochenende Kontakt zu den Vertretern des Spielers aufgenommen. Obwohl die Turiner hofften, den Abwehrspieler von einem Wechsel zu überzeugen, ebneten Inters schnelle und präzise Aktionen den Weg nach Mailand.

Veränderungen in der Defensive und Zukunftspläne

Der Transfer von John Stones ist Teil eines umfassenderen Plans zur Verjüngung und Erneuerung der Inter-Defensive unter der Leitung von Cristian Chivu. Obwohl der Fokus derzeit voll und ganz auf dem englischen Spieler liegt, zeigt der Klub weiterhin Interesse an Tottenham-Kapitän Cristian Romero, der zu den Wunschspielern des Trainers zählt.

Sollte Benjamin Pavard den Verein im Sommer-Transferfenster verlassen, hätten die Nerazzurri die Möglichkeit, sowohl Stones als auch Romero unter Vertrag zu nehmen. Pavards Zukunft ist vorerst ungewiss, und sein Abgang würde sowohl Kaderplatz als auch finanzielle Spielräume für einen tiefgreifenden Umbau der Abwehr schaffen. So oder so legt der italienische Meister im Moment besonderen Wert auf die Verpflichtung von John Stones, um den Deal perfekt zu machen.