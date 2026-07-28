Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity fällt durch einzigartiges Platinendesign auf

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Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity fällt durch einzigartiges Platinendesign auf

Laut ixbt.com hat Gigabyte Grafikkarten der Serie GeForce Aorus Infinity vorgestellt, die eine völlig neuartige Konstruktion auf dem Markt aufweisen. Das Design der RTX 5080-Platine, die zu den Top-Modellen dieser Serie gehört, hat die Aufmerksamkeit der Tech-Community auf sich gezogen, da ihre Leiterplatte unerwartete architektonische Lösungen aufweist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ungewöhnliche Struktur und Luftstrom

Den offengelegten Daten zufolge hat der PCB-Teil der neuen Grafikkarte eine recht kurze Länge, wobei auf der linken Seite ein riesiges Loch entdeckt wurde. Diese Öffnung ist nicht durchgehend und wird von einigen dünnen Leiterbahnen durchquert. Experten betonen, dass diese technische Lösung absichtlich entwickelt wurde, damit das Kühlsystem die Luft direkt durchleiten kann, wodurch ein sogenannter Durchlüftungseffekt gewährleistet wird. Ein ähnliches Design war bei anderen Modellen auf dem Markt bisher nicht zu beobachten.

Dichte Anordnung und leistungsstarkes Stromversorgungssystem

Da die Gesamtfläche der Leiterplatte nicht sehr groß ist, sind die Mikrokomponenten darauf äußerst dicht angeordnet. Insbesondere ist das Gerät laut ixbt.com mit einem 17-Phasen-Spannungsregler ausgestattet, was den stabilen Betrieb des Grafikchips garantiert.

Der effiziente Betrieb der Grafikkarte hängt nicht nur von der Platine selbst ab, sondern auch von ihrem Kühlsystem. Da der für dieses Modell entwickelte Kühlkörper eine große Anzahl von Heatpipes verwendet, wird eine sehr hohe Gesamteffizienz des Kühlers erwartet. Dieser von Gigabyte angewandte Ansatz könnte ein wichtiger Schritt sein, um Hochleistungsgeräte vor Überhitzung zu schützen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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