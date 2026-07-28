Scarlett, die Katze, die mehrmals ins Feuer lief, um ihre Neugeborenen zu retten!

Im Jahr 1996 in einer Garage in New York brach ein schwerer Brand aus. Im Gebäude waren eine streunende Katze namens Scarlett und ihre fünf neugeborenen Babys eingeschlossen.

Als das Feuer ausbrach, hätte Scarlett allein entkommen und ihr Leben retten können. Aber sie ließ ihre Babys nicht im Stich. Die Katzenmutter lief immer wieder in die Flammen zurück und trug jedes Mal ein Kätzchen nach draußen.

Trotz dichten Rauchs, starker Hitze und schweren Verbrennungen brachte Scarlett auch ihr letztes Junges an einen sicheren Ort. Erst danach brach sie, völlig erschöpft, neben ihren Kätzchen zusammen.

Ihr Gesicht und ihre Pfoten waren schwer verbrannt, auch ihre Augen hatten ernste Verletzungen erlitten. Dennoch überlebten alle fünf Kätzchen.

Dieser Vorfall verbreitete sich rasch über die Medien. Nach ihrer Genesung nahm eine liebevolle Familie Scarlett bei sich auf. Ihre Geschichte bleibt als Zeichen der Treue einer Katzenmutter in Erinnerung, die sich für ihre Jungen in Gefahr brachte.