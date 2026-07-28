Vincent Janssen setzt Karriere nach Tottenham in den USA fort

Der ehemalige Tottenham-Stürmer Vincent Janssen steht vor einem der bedeutendsten Schritte seiner Karriere und kurz vor einem Wechsel nach Nordamerika. Der niederländische Nationalspieler hat sich darauf geeinigt, seine torreiche Zeit beim belgischen Verein Royal Antwerpen zu beenden und in die US-amerikanische Liga zu wechseln. Dieser Transfer schlägt ein neues, großes Kapitel in der wechselhaften Karriere des Stürmers auf, berichtet Goal.com berichtet.

Informationen von Voetbal International zufolge hat sich der erfahrene Angreifer mit den Portland Timbers über die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt. Der MLS-Klub legte rasch ein attraktives Angebot vor, das perfekt zu den Zukunftsplänen und familiären Zielen des Spielers passte, was den Transfer beschleunigte.

Erfolgreiche Saisons in Belgien und die Abschiedsentscheidung

Die Entscheidung für den Wechsel in die USA fiel trotz intensiver Bemühungen von Royal Antwerpen, den Schlüsselspieler im Angriff zu halten. Janssen lehnte das neue Angebot des Vereins ab und zog es vor, seine vierjährige, erfolgreiche Zeit in der belgischen Pro League zu beenden und eine neue Herausforderung in Amerika anzunehmen.

Für den 32-jährigen Mittelstürmer ist der Wechsel in die MLS nicht nur ein finanzieller Schritt, sondern die Erfüllung eines langjährigen persönlichen und familiären Traums. Da seine Ehefrau mexikanisch-amerikanischer Abstammung ist, hatte der Spieler zuvor mehrfach öffentlich seinen Wunsch geäußert, seine Familie vor dem Ausklang seiner Karriere in die USA zu verlegen.

Familiäre Pläne und Zukunftspläne

Der langfristige Familienplan sieht vor, nach dem Karriereende dauerhaft in Nordamerika zu leben. Durch den Wechsel nach Portland gelang es Vincent, seine sportliche Laufbahn perfekt mit den häuslichen und lebensweltlichen Plänen seiner Familie zu vereinbaren.

Zur Erinnerung: Vincent Janssens Zeit bei Tottenham verlief schwierig, unter Mauricio Pochettino erzielte er in 42 Einsätzen lediglich 6 Tore. Nach seinem Abschied von der englischen Premier League nahm seine Karriere jedoch eine äußerst positive Wendung und sein Spielniveau stieg drastisch an.

Glänzendes Erbe in Europa

Der ehemalige AZ-Alkmaar-Stürmer hinterlässt bei seinem Abschied von Royal Antwerpen bleibende Spuren. In vier konstanten Spielzeiten für den belgischen Klub absolvierte er 173 Partien in allen Wettbewerben, erzielte 64 Tore und gab 27 Vorlagen.

Sein taktisches Verhalten auf dem Platz und seine zuverlässige Spielweise spielten eine entscheidende Rolle für die Erfolge des Teams im nationalen Wettbewerb. Mit Janssens Hilfe feierte Antwerpen das historische Double aus Meisterschaft und Pokal und nahm zudem erstmals in der Vereinsgeschichte an der Gruppenphase der UEFA Champions League teil.