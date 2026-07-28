Chelsea nimmt routinierten Mittelfeldspieler Jordan Henderson ins Visier

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Chelsea nimmt routinierten Mittelfeldspieler Jordan Henderson ins Visier

Der Londoner Verein FC Chelsea bereitet einen überraschenden Schritt vor und ändert seine Sommertransferstrategie grundlegend, um dem Kader mehr Erfahrung hinzuzufügen. Berichten von SunSport zufolge prüft der Verein die Möglichkeit, den ehemaligen Kapitän des FC Liverpool, Jordan Henderson, unter Vertrag zu nehmen. Der erfahrene Mittelfeldspieler, der derzeit für den FC Brentford aufläuft, soll die von Xabi Alonso trainierte Mannschaft mit den nötigen Führungsqualitäten bereichern. Dies berichtet Goal.com .

Nachdem sich die Chelsea-Führung in den letzten Transferperioden ausschließlich auf die Verpflichtung vielversprechender junger Talente konzentriert hatte, setzt sie nun auf erfahrene Spieler, um die Balance im Kader zu wahren. Jordan Henderson hatte im vergangenen Sommer nach einem 18-monatigen Aufenthalt beim niederländischen Klub Ajax Amsterdam einen Zweijahresvertrag bei Brentford unterschrieben. Berichten zufolge ist das Team unter der Leitung von Keith Andrews jedoch bereit, den Vertrag des Spielers vorzeitig aufzulösen, was einen ablösefreien Wechsel zu Chelsea ermöglichen könnte.

Erfahrung und finanzielle Balance

Während dieser Transfer dem routinierten Spieler ermöglichen würde, seine Karriere auf höchstem europäischen Niveau fortzusetzen, hilft er Chelsea gleichzeitig dabei, finanzielle Auflagen zu bewältigen. Trotz seines Alters hat Henderson seine Bedeutung auf internationaler Bühne nicht verloren. Kürzlich wurde er in den englischen WM-Kader 2026 unter Thomas Tuchel berufen. Zwar waren seine Einsatzzeiten beim Turnier begrenzt, doch der Betreuerstab schätzte seinen enormen Einfluss in der Kabine sehr.

Der Londoner Club ist nicht der einzige, der um den erfahrenen Mittelfeldspieler buhlt, der mittlerweile 90 Einsätze absolviert hat. Zwei weitere Vereine aus der English Premier League beobachten die Situation ebenfalls genau. Dennoch treibt die Führung von Chelsea die Verpflichtung erfahrener Spieler voran und nimmt in diesem Rennen eine klare Favoritenstellung ein.

Gescheiterter Xhaka-Transfer und die Option Henderson

Im Sommer-Transferfenster hatten die Londoner zunächst versucht, Sunderland-Mittelfeldspieler Granit Xhaka zu verpflichten. Der Schweizer hatte zuvor unter Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen groß aufgespielt. Sunderland lehnte es jedoch strikt ab, seinen Führungsspieler abzugeben. Der aktuelle Vertrag des Spielers läuft noch bis zum Sommer 2028, und Cheftrainer Régis Le Bris betonte, dass das Thema vom Tisch sei und der Schweizer für die anstehende Europa-League-Teilnahme der Mannschaft unverzichtbar sei.

Der fehlende Verkaufsdruck des Vereins und dessen harte Haltung zwangen Chelsea dazu, den Fokus sofort auf Jordan Henderson zu richten. Sollte der Transfer gelingen, gewinnen die Londoner einen starken Führungsspieler sowohl auf als auch neben dem Platz.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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