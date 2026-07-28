Satya Nadella: Unternehmen, die sich auf eine einzige KI verlassen, geraten in die Krise

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Satya Nadella: Unternehmen, die sich auf eine einzige KI verlassen, geraten in die Krise

Microsoft-Chef Satya Nadella hat der Geschäftswelt dringend geraten, beim Einsatz von KI-Technologien äußerst vorsichtig zu sein und sich nicht an einen einzigen privaten Anbieter zu binden. In einem Interview mit CNN erklärte er offen, dass Unternehmen, die sich vollständig auf ein einziges KI-Labor verlassen, in Zukunft ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren und in einen Abschwung geraten werden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com betonte Nadella, dass Unternehmen vorsichtig sein müssen, wenn sie ihre Daten und Prompts an andere Unternehmen übergeben. Meiner Meinung nach muss jedes Unternehmen bei der Nutzung von KI-Modellen alle Metadaten behalten. Dies wird es ermöglichen, in Zukunft eigene offene Modelle oder benutzerdefinierte Weights zu erstellen.

Die Notwendigkeit der Kontrolle über die KI-Infrastruktur

Der Microsoft-Chef setzte seinen Gedanken fort und betonte, dass jede Firma, die über kein eigenes Modell oder eine unabhängige Infrastruktur verfügt, ihre Denkfähigkeit schrittweise nach extern abgibt. Wenn Unternehmen keine speziellen KI-Gateways nutzen, die den Datenaustausch und die Anfragen vom Modell trennen, bleiben sie einem großen Risiko ausgesetzt.

Nadella rief Unternehmen zudem dazu auf, nicht zu stark von den integrierten Codierungswerkzeugen und Harnesses der KI-Labore abhängig zu werden. Ein solcher Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, in Zukunft jedes beliebige Modell zu wechseln oder mehrere Systeme gleichzeitig zu nutzen. Infolgedessen bindet das Unternehmen sein Schicksal nicht an einen einzigen Provider.

Markttrends und Zukunftsaussichten

Interessanterweise ist Microsoft selbst einer der Hauptinvestoren in große KI-Labore wie Anthropic und OpenAI. Nichtsdestotrotz zeigt Nadellas Erklärung, dass die Nachfrage nach alternativer Infrastruktur und Cloud-Diensten auf dem Technologiemarkt wächst.

Heute sind Wirtschaftsvertreter bestrebt, günstigere Open-Source-Modelle zu wählen, die auf eigener Hardware laufen können, anstatt sich auf ein einziges teures Modell zu verlassen. Dies erhöht in Zukunft die Notwendigkeit, verschiedene KI-Systeme zu verwalten und unabhängige Coding-Agenten einzusetzen weiter.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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