Starship bei neuem Testflug im All auf beeindruckenden Fotos festgehalten

Als Demonstration der fortschrittlichen Errungenschaften der Luft- und Raumfahrtindustrie hat SpaceX nach dem neuesten Testflug seines gewaltigen Starship-Raumschiffs vier eindrucksvolle Fotos veröffentlicht. Laut ixbt.com fangen diese Aufnahmen nicht nur technische Erfolge ein, sondern auch die einzigartige Schönheit des Weltalls, die buchstäblich an Szenen aus Science-Fiction-Filmen erinnert. Das berichtet Ixbt.com berichtet .

Berichten zufolge ging der Testflug des Starship (Ship 40) Raumschiffs am 24. Juli 2026 als zweiter Test von Raumschiffen der dritten Generation in die Geschichte ein. Dieser erfolgreiche Schritt war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Menschheit zur Entwicklung und Verbesserung wiederverwendbarer schwerer Raketensysteme.

Die veröffentlichten Fotos zeigen das Raumschiff deutlich aus verschiedenen Blickwinkeln. Zu den Aufnahmen gehören auch einzigartige Ansichten, die den Moment der Trennung zwischen Starship und dem Super Heavy Booster mit dem majestätischen Planeten Erde im Hintergrund zeigen.

Wichtige technische Erfolge und orbitale Nutzlasten

Während dieses Fluges haben die SpaceX-Ingenieure eine Reihe komplexer technischer Aufgaben erfolgreich gelöst. Insbesondere brachte das Starship zum ersten Mal in der Geschichte 20 vollwertige Starlink V3-Satelliten in eine suborbitale Trajektorie. Dies bewies in der Praxis die Fähigkeit des Systems, Nutzlasten zu transportieren.

Ein weiterer riesiger Erfolg während des Fluges war der wiederholte und erfolgreiche Neustart eines der Raptor-Triebwerke direkt im Weltall. Dieser Vorgang ist von entscheidender Bedeutung für die Durchführung zukünftiger Langstrecken-Weltraummissionen und erhöht die Zuverlässigkeit des Systems.

Gesteuerte Landung und Zukunftspläne

Nachdem das Hauptflugprogramm erfolgreich abgeschlossen war, trat die Oberstufe des Raumschiffs im gesteuerten Modus wieder in die Erdatmosphäre ein. Wie von den Experten geplant, landete das Raumschiff sanft im Gewässer des Indischen Ozeans.

Im Gegensatz zu früheren Tests gelang es dem gelandeten Starship, seine Integrität zu wahren. Dies ermöglichte es den SpaceX-Spezialisten, äußerst wertvolle Daten über den Zustand der Hitzeschutzbeschichtung und die Haltbarkeit der aus dem Weltraum zurückgekehrten Konstruktion zu sammeln.