Bradley Barcola will PSG verlassen und in die Premier League wechseln

·32·Sport
Bradley Barcola will PSG verlassen und in die Premier League wechseln

Paris Saint-Germains Stürmer Bradley Barcola hat die Vereinsführung mit seinem Wechselwunsch überrascht. Laut Sky Sport hat der französische Nationalspieler die Unterschrift unter einen lukrativen neuen Vertrag verweigert und strebt im Sommertransferfenster einen Wechsel in die englische Premier League an, berichtet Goal.com .

Obwohl der Vertrag des 23-jährigen Flügelspielers bei den Parisern noch bis 2028 läuft, ist er zu dem Entschluss gekommen, dass es Zeit für eine neue Herausforderung in seiner Karriere ist. Die PSG-Führung sah in ihm einen wichtigen Teil zukünftiger Projekte, doch dieser Schritt bringt den Verein in eine schwierige Lage.

Liverpool wird zum Hauptfavoriten

Florian Plettenberg zufolge hat der FC Liverpool Verhandlungen mit den Beratern des Spielers aufgenommen und gilt als Topfavorit auf eine Verpflichtung. Die Reds haben den Franzosen als Wunschspieler zur Verstärkung ihres Angriffs auserkoren.

Berichten zufolge ist die Liverpooler Führung bereit, Bradley Barcola einen dotierten Vertrag anzubieten, der ihn zu einem der Topverdiener im Team machen würde. Der Verein hat bereits erste Kontakte sowohl zur Spielerseite als auch zu den PSG-Verantwortlichen geknüpft.

Auch Arsenal zeigt Interesse

Ein weiterer englischer Spitzenklub, der FC Arsenal, könnte ebenfalls in den Poker um den Flügelspieler einsteigen. Berichten zufolge beobachten die Londoner Barcolas Entwicklung genau, um Konkurrenzdruck für Bukayo Saka und Gabriel Martinelli aufzubauen.

Dennoch drängt Liverpool intensiver auf eine Einigung vor Schließung des transferfensters, und es wird vermutet, dass sich der Spieler bezüglich der persönlichen Konditionen bereits geeinigt hat.

Gigantische Ablösesumme gefordert

Wie RMC Sport schreibt, will PSG seinen Star nicht einfach ziehen lassen und hat eine Ablösesumme von 170 Millionen Euro aufgerufen. Sollte dieser Transfer über die Bühne gehen, wäre dies zweifellos einer der teuersten Deals der Fußballgeschichte.

Bradley BarcolaLiverpoolArsenalPSGPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vincent Janssen setzt Karriere nach Tottenham in den USA fortVincent Janssen setzt Karriere nach Tottenham in den USA fortHeute, 02:59Chelsea nimmt routinierten Mittelfeldspieler Jordan Henderson ins VisierChelsea nimmt routinierten Mittelfeldspieler Jordan Henderson ins VisierHeute, 02:33John Stones steht vor Wechsel nach ItalienJohn Stones steht vor Wechsel nach ItalienHeute, 02:10Inter setzt Verhandlungen über Transfer von Curtis Jones fortInter setzt Verhandlungen über Transfer von Curtis Jones fortHeute, 00:36Sensation im italienischen Fußball: Maldini und Leonardo zurückgetretenSensation im italienischen Fußball: Maldini und Leonardo zurückgetretenGestern, 23:31Super-League-Drama: Drei Spiele, zwei Elfmeter und ein Tor in der 90.+2. MinuteSuper-League-Drama: Drei Spiele, zwei Elfmeter und ein Tor in der 90.+2. MinuteGestern, 22:46
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand