Grafikkarten-Anforderungen für Halo Campaign Evolved bekannt gegeben

Halo: Campaign Evolved, ein Projekt basierend auf dem ersten Teil der kultigen Franchise und angetrieben von der Unreal Engine 5, erscheint morgen offiziell. Da die neue Version den Spielern ein vertrautes Universum in moderner Grafik bieten soll, haben Experten sie auf verschiedener Hardware getestet. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Wie TechPowerUp berichtet, wurden die technischen Möglichkeiten und Anforderungen des Projekts im Voraus untersucht, sodass Benutzer ihre PCs im Voraus bewerten können. Mit modernen Technologien neu aufgelegt, stellt dieses Projekt auch Ansprüche an den modernen GPU-Markt.

Ergebnisse bei verschiedenen Auflösungen

Den Testergebnissen zufolge variieren die Anforderungen an Grafikkarten stark je nach Auflösung, um bei höchsten Qualitätseinstellungen stabile 60 fps zu erreichen. Insbesondere wird für das gewünschte Ergebnis in Full HD Hardware auf dem Niveau einer NVIDIA RTX 3070 Ti, RTX 5060 Ti oder AMD Radeon RX 9060 XT benötigt.

Wählt der Benutzer das 1440p-Format, steigen die Systemanforderungen weiter. In diesem Fall wird eine GPU auf RTX 4070 Ti-Niveau benötigt, um eine stabile Bildrate zu gewährleisten. Der schwierigste Test wurde bei der ultrahohen 4K-Auflösung beobachtet.

Es stellte sich heraus, dass selbst die Flaggschiff-Grafikkarte NVIDIA RTX 4090 nicht in der Lage ist, 60 fps im 4K-Format vollständig zu liefern. Dies demonstriert einmal mehr deutlich, wie ressourcenintensiv Projekte in der Unreal Engine 5 sind.

Optimierung und Technologien

Experten zufolge fiel die Gesamtleistung des Projekts für eine so komplexe Grafik-Engine erwartungsgemäß aus und ist keineswegs katastrophal. Entsprechend moderner Trends bietet das Spiel verschiedene Upscaler und Frame-Generatoren, mit denen sich die Bildrate deutlich steigern lässt.

Insbesondere werden alle wichtigen Technologien der drei führenden Marktunternehmen in diesem Projekt vollständig unterstützt. Dies ermöglicht Spielern, die Grafikeinstellungen basierend auf ihrer Hardware zu optimieren und ein flüssiges Spielerlebnis zu genießen.