Grafikkarten-Anforderungen für Halo Campaign Evolved bekannt gegeben

·35·Technologie
Grafikkarten-Anforderungen für Halo Campaign Evolved bekannt gegeben

Halo: Campaign Evolved, ein Projekt basierend auf dem ersten Teil der kultigen Franchise und angetrieben von der Unreal Engine 5, erscheint morgen offiziell. Da die neue Version den Spielern ein vertrautes Universum in moderner Grafik bieten soll, haben Experten sie auf verschiedener Hardware getestet. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Wie TechPowerUp berichtet, wurden die technischen Möglichkeiten und Anforderungen des Projekts im Voraus untersucht, sodass Benutzer ihre PCs im Voraus bewerten können. Mit modernen Technologien neu aufgelegt, stellt dieses Projekt auch Ansprüche an den modernen GPU-Markt.

Ergebnisse bei verschiedenen Auflösungen

Den Testergebnissen zufolge variieren die Anforderungen an Grafikkarten stark je nach Auflösung, um bei höchsten Qualitätseinstellungen stabile 60 fps zu erreichen. Insbesondere wird für das gewünschte Ergebnis in Full HD Hardware auf dem Niveau einer NVIDIA RTX 3070 Ti, RTX 5060 Ti oder AMD Radeon RX 9060 XT benötigt.

Wählt der Benutzer das 1440p-Format, steigen die Systemanforderungen weiter. In diesem Fall wird eine GPU auf RTX 4070 Ti-Niveau benötigt, um eine stabile Bildrate zu gewährleisten. Der schwierigste Test wurde bei der ultrahohen 4K-Auflösung beobachtet.

Es stellte sich heraus, dass selbst die Flaggschiff-Grafikkarte NVIDIA RTX 4090 nicht in der Lage ist, 60 fps im 4K-Format vollständig zu liefern. Dies demonstriert einmal mehr deutlich, wie ressourcenintensiv Projekte in der Unreal Engine 5 sind.

Optimierung und Technologien

Experten zufolge fiel die Gesamtleistung des Projekts für eine so komplexe Grafik-Engine erwartungsgemäß aus und ist keineswegs katastrophal. Entsprechend moderner Trends bietet das Spiel verschiedene Upscaler und Frame-Generatoren, mit denen sich die Bildrate deutlich steigern lässt.

Insbesondere werden alle wichtigen Technologien der drei führenden Marktunternehmen in diesem Projekt vollständig unterstützt. Dies ermöglicht Spielern, die Grafikeinstellungen basierend auf ihrer Hardware zu optimieren und ein flüssiges Spielerlebnis zu genießen.

Halo Campaign EvolvedUnreal Engine 5TechPowerUpNVIDIA RTXGPU
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity fällt durch einzigartiges Platinendesign aufGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity fällt durch einzigartiges Platinendesign aufHeute, 02:55Satya Nadella: Unternehmen, die sich auf eine einzige KI verlassen, geraten in die KriseSatya Nadella: Unternehmen, die sich auf eine einzige KI verlassen, geraten in die KriseHeute, 02:28Peacock und YouTube erzielen strategische PartnerschaftsvereinbarungPeacock und YouTube erzielen strategische PartnerschaftsvereinbarungHeute, 01:56Thea Energy erhält 20-Millionen-Dollar-Zuschuss für FusionsreaktorenThea Energy erhält 20-Millionen-Dollar-Zuschuss für FusionsreaktorenHeute, 01:52Claude-Nutzerchats in Google-Suche aufgetauchtClaude-Nutzerchats in Google-Suche aufgetauchtHeute, 01:26Dassault Falcon 10X Business-Jet erneut verschobenDassault Falcon 10X Business-Jet erneut verschobenHeute, 01:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design