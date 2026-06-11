China testet Mosasaurus V Raketentriebwerk als Konkurrenz zu SpaceX

Das chinesische Unternehmen Aerospace Propulsion gab den erfolgreichen Abschluss der Heißtests für das Flüssigtreibstoff-Raketentriebwerk Mosasaurus V (CL-5) bekannt. Dieses neue Triebwerk wird mit flüssigem Sauerstoff und Methan betrieben und ist in der Lage, einen Schub von etwa 100 Tonnen zu erzeugen. Im Rahmen des Testprogramms wurden drei vollständige Zündvorgänge mit einer Gesamtdauer von 100 Sekunden durchgeführt. Dies berichtet Ixbt.com .

Nach Angaben der Entwickler verliefen alle Phasen von der Zündung bis zum stabilen Betrieb und der Abschaltung im Standardmodus. Experten überwachten während des Tests wichtige Parameter wie Druck, Temperatur, Treibstoffverbrauch, Turbinendrehzahl und Vibrationspegel. Alle Ergebnisse stimmten vollständig mit den Berechnungen überein.

Das Mosasaurus V Triebwerk ist ein Schlüsselmodell der CL-Familie und für den Einsatz in den ersten Stufen zukünftiger Schwerlastraketen vorgesehen. Eine technische Inspektion nach den Tests bestätigte, dass die Triebwerksstruktur keine Schäden aufwies und alle Systeme betriebsbereit waren.

Gleichzeitig gab Aerospace Propulsion bekannt, dass die Arbeit an leistungsstärkeren Triebwerken der nächsten Generation begonnen hat. Derzeit wird ein komplexes Flüssigsauerstoff-Methan-Triebwerk mit 200 Tonnen Schub entwickelt. Diese Technologie zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit des Raptor 3 Triebwerks der SpaceX Starship V3 Rakete zu erreichen.