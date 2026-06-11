Verliert Intel den Markt: AMD besetzt die gesamte Amazon Top-15-Liste

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Verliert Intel den Markt: AMD besetzt die gesamte Amazon Top-15-Liste

Sasa Marinkovic, Marketingleiter bei AMD, veröffentlichte auf seinem X-Account einen Screenshot der 15 beliebtesten Prozessoren in den USA. Zum ersten Mal in der Geschichte ist diese Liste vollständig mit AMD-Modellen besetzt. „15 von 15. Ein unglaubliches Lineup an AMD-Prozessoren“, kommentierte der Top-Manager. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Modell Ryzen 7 9800X3D führt die Verkaufszahlen an, gefolgt vom Ryzen 5 5500 auf dem zweiten Platz. Die Liste enthält zudem den Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 9950X3D sowie weitere Modelle der Serien Ryzen 5000, Ryzen 7000 und Ryzen 9000.

Wie die Quelle WCCF jedoch anmerkt, schaffen es Intel-Prozessoren gelegentlich dennoch in die Top 15. So konnte beispielsweise der 24-Kern Intel Core Ultra 7 270K Plus, der vor einigen Monaten auf den Markt kam, den 13. Platz im aktuellen Ranking belegen.

Dennoch zeigt der allgemeine Trend auf der Amazon-Plattform ein stark gestiegenes Nutzerinteresse an AMD-Produkten. Dies könnte ein ernstes Signal für Intel hinsichtlich der Behauptung von Marktanteilen sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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