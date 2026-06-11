Quantum Space will SpaceX-Erfolg über militärische SPAC wiederholen

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Quantum Space will SpaceX-Erfolg über militärische SPAC wiederholen

Quantum Space, ein Startup, das hochmanövrierfähige Raumfahrzeuge für das US-Militär plant, hat seinen Börsengang über eine SPAC (Special Purpose Acquisition Company) im Rahmen eines 1,2-Milliarden-Dollar-Deals angekündigt. Obwohl diese Methode, die 2021 im Raumfahrtsektor populär wurde, für viele Investoren erfolglos blieb, konnten sich Projekte wie Rocket Lab und Planet behaupten. Nun will Quantum Space diesem Weg folgen und die Investitionswelle nutzen, die von SpaceX und anderen Giganten ausgelöst wurde. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Firmengründer Kam Ghaffarian hatte zuvor bereits das Projekt Intuitive Machines erfolgreich auf den Weg gebracht. Das Unternehmen, das heute mit 6,4 Milliarden Dollar bewertet wird, sendet robotische Missionen zum Mond. Mit seinem neuen Projekt will Ghaffarian den wachsenden Bedarf der US Space Force an interorbitalen Fahrzeugen decken, die mit anderen Apparaten manövrieren können.

Der ehemalige NASA-Administrator Jim Bridenstine wurde in die Führung von Quantum Space berufen. Ihm zufolge wird sich das Unternehmen hauptsächlich auf die nationale Sicherheit konzentrieren. Derzeit nimmt das Startup an sechs staatlichen Programmen teil, darunter ein Projekt für Mondflüge. Bridenstine plant, seine politische und fachliche Erfahrung zu nutzen, um große Regierungsaufträge zu gewinnen.

Das Raumfahrzeug des Unternehmens namens Ranger wurde als Konkurrent zu den Apparaten der neuen Generation aus Russland und China entwickelt. Im Gegensatz zu den meisten Satelliten wird Ranger über große Treibstoffreserven verfügen und in der Lage sein, lange in hohen Orbits zu verweilen, um gegnerische Satelliten zu überwachen. Zudem wird eine Betankung im All erwartet.

Quantum Space wurde bereits für den 6,2-Milliarden-Dollar-Andromeda-Vertrag ausgewählt. Dieses Projekt zielt auf die Entwicklung von Apparaten zur Aufklärung im Weltraum ab. Die Hauptaufgabe des Unternehmens wird darin bestehen, Aufträge für real finanzierte Missionen ab 2030 zu sichern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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