Microsoft Edge Browser stellt auf ein beschleunigtes Update-System um

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Microsoft Edge Browser stellt auf ein beschleunigtes Update-System um

Ab dem 27. August 2026, beginnend mit Version 152, stellt der Microsoft Edge Browser auf einen neuen, schnelleren Update-Zeitplan um. Das Unternehmen hat einen zweiwöchigen Release-Zyklus für Patches auf allen wichtigen Plattformen, einschließlich Windows, macOS, Linux und Mobilgeräten, angekündigt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Änderung ermöglicht es Microsoft, Sicherheitsupdates und Plattformverbesserungen schneller an die Benutzer auszuliefern. Gleichzeitig werden Größe und Komplexität der einzelnen Updates deutlich reduziert.

Für Unternehmenskunden, die ein langsameres und stabileres Tempo bevorzugen, bleibt der Extended Stable-Kanal erhalten. Dessen Updates erscheinen weiterhin nach dem bisherigen Zeitplan – alle acht Wochen, also bei jedem vierten stabilen Release (z. B. Versionen 152, 156, 160).

Experten weisen darauf hin, dass diese Beschleunigung mit der aktiven Einführung von AI-Technologien im Browser zusammenhängen könnte. Häufigere Releases helfen Microsoft dabei, neue AI-Funktionen schneller in Edge zu integrieren.

Das neue System ermöglicht zudem eine schnellere Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen, insbesondere angesichts der zunehmenden Zahl von Angriffen, die mithilfe von AI-Systemen durchgeführt werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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