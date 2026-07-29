Andreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellen

Der spanische Klub Barcelona setzt sein Saisonvorbereitungslager in Großbritannien mit hohem Tempo fort. Cheftrainer Hansi Flick hat neben erfahrenen Profis der ersten Mannschaft auch 17 talentierte junge Absolventen von La Masia in den Kader berufen. Wie Sportberichte zeigen, hat sich der dänische Verteidiger Andreas Christensen in dieser Testphase dank seines Ehrgeizes und Einsatzes im Training bereits zu einem der auffälligsten Spieler der Mannschaft entwickelt, berichtet Goal. com.

Der 28-jährige Innenverteidiger, der in den letzten 18 Monaten unter schweren Verletzungen und schrumpfenden Einsatzzeiten im Stammkader gelitten hatte, unterschrieb kürzlich einen neuen Vertrag beim Verein bis 2028. Diese Vereinbarung gilt als große Chance für ihn, ein völlig neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen und seine Bestform wiedererlangen.

Neuer Vertrag und Streben nach Aufstieg

Andreas Christensens Hauptziel ist es nicht nur, in den Kader zurückzukehren, sondern Barcelonas Ehre im Kampf um Europas prestigeträchtigste Trophäen würdig zu verteidigen. Der Spieler selbst betrachtet diese Phase nicht als letzte Chance, sondern als günstige Gelegenheit, das vom Verein entgegengebrachte große Vertrauen zu rechtfertigen und seine Karriere neu zu starten.

In einem Interview mit einer Sportpublikation betonte der dänische Spieler ausdrücklich, dass die Wiederherstellung seiner körperlichen Verfassung und regelmäßige Spielpraxis für ihn oberste Priorität haben. «Ich fühle mich gut. Die Trainingseinheiten werden immer intensiver, der Körper spürt das, aber genau deshalb sind wir hier», — sagte der Verteidiger.

Gemeinsame Ziele mit Hansi Flick

Zu seiner Rolle in der Saison äußerte sich Christensen dahingehend, dass er mit Cheftrainer Hansi Flick eine völlig übereinstimmende Sichtweise bezüglich der Anforderungen erreicht hat. Seinen Worten nach liegt der Hauptfokus des Trainerteils und der Spieler darauf, die körperliche Verfassung auf einem stabilen Niveau zu halten und die Saison verletzungsfrei zu überstehen.

Während er sich darauf vorbereitet, das in ihn gesetzte Vertrauen im Verein zu rechtfertigen, wird diese Saison zweifellos ein wichtiger Test für Andreas Christensen sein, um seine wahren Führungsqualitäten bei den Katalanen unter Beweis zu stellen.