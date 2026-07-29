NASA betankt das Nancy Grace Roman Weltraumteleskop und bereitet Start vor

·26·Technologie
NASA betankt das Nancy Grace Roman Weltraumteleskop und bereitet Start vor

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Weltraumforschung abgeschlossen und das Weltraumteleskop der nächsten Generation, Nancy Grace Roman, mit Treibstoff betankt. Wie Ixbt.com berichtet, ist dieser Prozess einer der letzten Vorbereitungsschritte für die für kommenden Monat geplante große Weltraummission. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Fachleute füllten im Payload Hazardous Servicing Facility am Kennedy Space Center in Florida etwa 290 Gallonen, also rund 1098 Liter Hydrazintreibstoff, in das Observatorium. Diese Reserve ist entscheidend für den langen und effizienten Betrieb des Teleskops im Weltall.

Entferntes Ziel im All und seine Aufgaben

Rakete Nancy Grace Roman Nachdem die Rakete das Teleskop in den Kosmos gebracht hat, nutzt das Gerät genau diese Hydrazinreserve, um seine Flugbahn zu ändern und den gewünschten Punkt zu erreichen. Das Teleskop begibt sich zum Lagrange-Punkt L2 des Sonne-Erde-Systems.

Dieser Arbeitspunkt liegt exakt 1,5 Millionen Kilometer von unserer Erde entfernt — fast das Vierfache der Entfernung zum Mond. In dieser Umlaufbahn kann das Teleskop kontinuierliche astronomische Beobachtungen durchführen und dabei eine stabile Position relativ zu Sonne und Erde beibehalten.

Möglichkeiten des Treibstoff- und Energiesystems

Den übermittelten Daten zufolge wird der Treibstoff für den Betrieb von zwei Triebwerkstypen benötigt, die die Aufgaben erfüllen, die Teleskopumlaufbahn zu korrigieren und die richtige Ausrichtung der Solarpaneele sicherzustellen. Das Gerät ist mit insgesamt 6 Solarpaneelen ausgestattet, die während der gesamten Mission Strom liefern.

Das wissenschaftliche Hauptprogramm des Teleskops ist auf 5 Jahre ausgelegt. Berechnungen von Experten zufolge könnte die eingefüllte Treibstoffreserve jedoch ausreichen, um über die festgelegte Frist hinaus weitere 5 Jahre lang zusätzliche Arbeiten auszuführen.

Vorbereitung auf den Start und Zukunftspläne

Vor dem Betanken schlossen Ingenieure die Reinigung und technische Überprüfung der Solarpaneele erfolgreich ab. In der nächsten Phase montieren Fachleute das Teleskop an der Befestigungsvorrichtung der oberen Raketenstufe und verkleiden es anschließend mit einer speziellen Schutzhülle.

Diese wichtige Weltraummission in Zusammenarbeit von NASA und SpaceX ist für den 30. August dieses Jahres um 7:26 Uhr Eastern Time geplant. Dieses Observatorium, das vom Launch Complex 39A in Florida mithilfe einer Falcon Heavy Rakete ins All startet, dient der Erforschung von Tausenden Exoplaneten, der Natur dunkler Energie und der Verteilung dunkler Materie.

NASANancy Grace RomanSpaceXFalcon HeavyWeltraumteleskop
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Zebronics stellt neuen Smart-Projektor für 60 Dollar vorZebronics stellt neuen Smart-Projektor für 60 Dollar vorHeute, 00:51Ozlo Sleepbuds 2 Ohrhörer vorgestelltOzlo Sleepbuds 2 Ohrhörer vorgestelltHeute, 00:24Waymo und andere autonome Taxi-Betreiber unter strenger BeobachtungWaymo und andere autonome Taxi-Betreiber unter strenger BeobachtungHeute, 00:21eBay zahlt 56 Millionen Dollar nach Schikanen gegen RedaktioneBay zahlt 56 Millionen Dollar nach Schikanen gegen RedaktionGestern, 23:57Oppo Find X9 Ultra Flaggschiff erreicht DxOMark Top DreiOppo Find X9 Ultra Flaggschiff erreicht DxOMark Top DreiGestern, 23:56Newegg kündigt massiven Rabatt auf den Ryzen 9 9900X Prozessor anNewegg kündigt massiven Rabatt auf den Ryzen 9 9900X Prozessor anGestern, 23:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design