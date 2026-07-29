NASA betankt das Nancy Grace Roman Weltraumteleskop und bereitet Start vor

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Weltraumforschung abgeschlossen und das Weltraumteleskop der nächsten Generation, Nancy Grace Roman, mit Treibstoff betankt. Wie Ixbt.com berichtet, ist dieser Prozess einer der letzten Vorbereitungsschritte für die für kommenden Monat geplante große Weltraummission. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Fachleute füllten im Payload Hazardous Servicing Facility am Kennedy Space Center in Florida etwa 290 Gallonen, also rund 1098 Liter Hydrazintreibstoff, in das Observatorium. Diese Reserve ist entscheidend für den langen und effizienten Betrieb des Teleskops im Weltall.

Entferntes Ziel im All und seine Aufgaben

RaketeNachdem die Rakete das Teleskop in den Kosmos gebracht hat, nutzt das Gerät genau diese Hydrazinreserve, um seine Flugbahn zu ändern und den gewünschten Punkt zu erreichen. Das Teleskop begibt sich zum Lagrange-Punkt L2 des Sonne-Erde-Systems.

Dieser Arbeitspunkt liegt exakt 1,5 Millionen Kilometer von unserer Erde entfernt — fast das Vierfache der Entfernung zum Mond. In dieser Umlaufbahn kann das Teleskop kontinuierliche astronomische Beobachtungen durchführen und dabei eine stabile Position relativ zu Sonne und Erde beibehalten.

Möglichkeiten des Treibstoff- und Energiesystems

Den übermittelten Daten zufolge wird der Treibstoff für den Betrieb von zwei Triebwerkstypen benötigt, die die Aufgaben erfüllen, die Teleskopumlaufbahn zu korrigieren und die richtige Ausrichtung der Solarpaneele sicherzustellen. Das Gerät ist mit insgesamt 6 Solarpaneelen ausgestattet, die während der gesamten Mission Strom liefern.

Das wissenschaftliche Hauptprogramm des Teleskops ist auf 5 Jahre ausgelegt. Berechnungen von Experten zufolge könnte die eingefüllte Treibstoffreserve jedoch ausreichen, um über die festgelegte Frist hinaus weitere 5 Jahre lang zusätzliche Arbeiten auszuführen.

Vorbereitung auf den Start und Zukunftspläne

Vor dem Betanken schlossen Ingenieure die Reinigung und technische Überprüfung der Solarpaneele erfolgreich ab. In der nächsten Phase montieren Fachleute das Teleskop an der Befestigungsvorrichtung der oberen Raketenstufe und verkleiden es anschließend mit einer speziellen Schutzhülle.

Diese wichtige Weltraummission in Zusammenarbeit von NASA und SpaceX ist für den 30. August dieses Jahres um 7:26 Uhr Eastern Time geplant. Dieses Observatorium, das vom Launch Complex 39A in Florida mithilfe einer Falcon Heavy Rakete ins All startet, dient der Erforschung von Tausenden Exoplaneten, der Natur dunkler Energie und der Verteilung dunkler Materie.