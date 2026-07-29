Ozlo Sleepbuds 2 Ohrhörer vorgestellt

Das von ehemaligen Bose-Ingenieuren gegründete Zubehör-Startup Ozlo hat sein neuestes Gerät offiziell vorgestellt: die smarten Sleepbuds 2 Ohrhörer. Das neue Modell konzentriert sich auf Verbesserungen in Kernbereichen wie Akkulaufzeit, Verbindungsstabilität und Klangqualität und stellt einen wichtigen technologischen Schritt zur Verbesserung der Schlafqualität und des Komforts dar. Das berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wie ixbt.com und TechCrunch berichten, liegt der Preis des neuen Geräts bei 279 Dollar, was etwa 12 Prozent teurer als die vorherige Generation ist. Diese Einführung markiert Ozlos erstes großes Update seit der Veröffentlichung seines ersten Geräts und zeigt, dass sich die Markenaktivitäten von der bloßen Fortführung eines Bose-Projekts zu einer unabhängigen Schlaf-Technologieplattform entwickelt haben.

Zur Erinnerung: Die originalen Sleepbuds wurden Ende 2024 auf den Markt gebracht, um die Lücke zu füllen, die Bose nach dem Rückzug aus diesem Markt hinterlassen hatte. Die Ozlo-Gründer N.B. Patil, Brian Mulkey und Charlie Taylor sind ehemalige Bose-Mitarbeiter, die die Entwicklungen und geistigen Eigentumsrechte in diesem Bereich gekauft hatten, um ihr eigenes Startup zu gründen. Das Ursprungsmodell hat bis heute bereits über 200.000 Käufer gefunden.

Technische Updates und Komfort

Das Modell Sleepbuds 2 soll die Hauptprobleme lösen, mit denen Benutzer konfrontiert waren. Insbesondere wurde die Akkulaufzeit des Geräts von etwa 10 Stunden auf bis zu 14 Stunden verlängert. Das Ladecase speichert zudem ausreichend Energie für weitere 2–3 Nächte und ist mit einer speziellen Taste ausgestattet, mit der man Einschlafgeräusche abspielen oder den Wecker stoppen kann, ohne das Smartphone zur Hand nehmen zu müssen.

Auch das Problem der Bluetooth-Verbindungsabbrüche, das eine der Hauptbeschwerden der Nutzer war, wurde behoben. Dank einer überarbeiteten Antenne und eines Extenders wurde die Reichweite vergrößert und die Verbindung stabiler. Dem Audiosystem wurde ein integrierter Verstärker zur Klangmaskierung und Qualitätsverbesserung hinzugefügt, und personalisierte Toneinstellungen wurden eingeführt, die Modi wie Spoken Word, Airplane mode und Focus mode unterstützen.

Schlafanalyse und Zukunftspläne

Während die Ohrhörer mithilfe biometrischer Sensoren Atmung und Bewegung verfolgen, überwacht das Ladecase die Bedingungen im Raum – Geräuschpegel, Beleuchtung und Temperatur. Dies hilft Nutzern herauszufinden, in welcher Umgebung sie sich tiefer erholen können. Ozlo plant, in Zukunft KI-Technologien zur Datenanalyse einzuführen und einen KI-Assistenten zu entwickeln, der mit Benutzern interagieren kann.