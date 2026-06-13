Russisches Internet verliert Zertifikate: GlobalSign beginnt mit Sperrung

Die japanische Zertifizierungsstelle GlobalSign hat mit dem Widerruf zuvor ausgestellter SSL-Zertifikate für russische Unternehmen begonnen. Dies berichtet RBK unter Berufung auf ein Schreiben von Dmitry Ryzhikov, dem Leiter der russischen Niederlassung, an Partner. Es wird darauf hingewiesen, dass neue Anforderungen des CA/Browser Forum, das Browser-Entwickler und Zertifizierungsstellen vereint, eine strikte Einhaltung von Sanktionsbeschränkungen erfordern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

SSL-Zertifikate ermöglichen sichere HTTPS-Verbindungen und bestätigen die Echtheit einer Website. Durch deren Widerruf werden Browser wie Google Chrome, Safari und Firefox Nutzer vor unsicheren Websites warnen oder den Zugriff vollständig blockieren. Experten gehen davon aus, dass GlobalSign etwa 90 % des Marktes für kommerzielle ausländische Zertifikate in Russland abdeckte.

Das russische Ministerium für digitale Entwicklung empfiehlt Nutzern den Wechsel zu staatlich ausgestellten, kostenlosen TLS-Zertifikaten. Diese lokalen Zertifikate werden jedoch von internationalen Browsern nicht anerkannt. Dies birgt das Risiko, dass die russische Internetinfrastruktur von der Außenwelt isoliert wird und in interne und externe Bereiche zerfällt.

Experten betonen, dass das Problem nicht nur Websites betrifft, sondern auch Software für Windows, macOS und iOS. Besonders anfällig sind mobile Apps, die den Certificate Pinning-Mechanismus verwenden – nach dem Widerruf des Zertifikats kann die Kommunikation zwischen App und Server bis zur Veröffentlichung eines Updates vollständig unterbrochen werden.

Schätzungen zufolge dürfte dieser Prozess 15.000 bis 20.000 Domains zweiter Ebene und Hunderttausende zugehörige Subdomains betreffen. Dies könnte zu erheblichen Störungen im Betrieb vieler Unternehmenssysteme und Dienste im russischen Segment führen.