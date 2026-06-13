Russisches Internet verliert Zertifikate: GlobalSign beginnt mit Sperrung

·28·Technologie
Russisches Internet verliert Zertifikate: GlobalSign beginnt mit Sperrung

Die japanische Zertifizierungsstelle GlobalSign hat mit dem Widerruf zuvor ausgestellter SSL-Zertifikate für russische Unternehmen begonnen. Dies berichtet RBK unter Berufung auf ein Schreiben von Dmitry Ryzhikov, dem Leiter der russischen Niederlassung, an Partner. Es wird darauf hingewiesen, dass neue Anforderungen des CA/Browser Forum, das Browser-Entwickler und Zertifizierungsstellen vereint, eine strikte Einhaltung von Sanktionsbeschränkungen erfordern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

SSL-Zertifikate ermöglichen sichere HTTPS-Verbindungen und bestätigen die Echtheit einer Website. Durch deren Widerruf werden Browser wie Google Chrome, Safari und Firefox Nutzer vor unsicheren Websites warnen oder den Zugriff vollständig blockieren. Experten gehen davon aus, dass GlobalSign etwa 90 % des Marktes für kommerzielle ausländische Zertifikate in Russland abdeckte.

Das russische Ministerium für digitale Entwicklung empfiehlt Nutzern den Wechsel zu staatlich ausgestellten, kostenlosen TLS-Zertifikaten. Diese lokalen Zertifikate werden jedoch von internationalen Browsern nicht anerkannt. Dies birgt das Risiko, dass die russische Internetinfrastruktur von der Außenwelt isoliert wird und in interne und externe Bereiche zerfällt.

Experten betonen, dass das Problem nicht nur Websites betrifft, sondern auch Software für Windows, macOS und iOS. Besonders anfällig sind mobile Apps, die den Certificate Pinning-Mechanismus verwenden – nach dem Widerruf des Zertifikats kann die Kommunikation zwischen App und Server bis zur Veröffentlichung eines Updates vollständig unterbrochen werden.

Schätzungen zufolge dürfte dieser Prozess 15.000 bis 20.000 Domains zweiter Ebene und Hunderttausende zugehörige Subdomains betreffen. Dies könnte zu erheblichen Störungen im Betrieb vieler Unternehmenssysteme und Dienste im russischen Segment führen.

GlobalSignSSLRusslandInternetSanktionen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neuer Lautsprecher für unter das Kopfkissen hilft gegen SchlaflosigkeitNeuer Lautsprecher für unter das Kopfkissen hilft gegen SchlaflosigkeitHeute, 16:27Eisen statt Platin: Neuer Katalysator für Batterien der Zukunft entwickeltEisen statt Platin: Neuer Katalysator für Batterien der Zukunft entwickeltHeute, 15:51FBI baut eine spezielle Stadt zur Simulation von CyberangriffenFBI baut eine spezielle Stadt zur Simulation von CyberangriffenHeute, 11:20Großprojekt zur Schaffung einer "künstlichen Sonne" in den USA gestartetGroßprojekt zur Schaffung einer "künstlichen Sonne" in den USA gestartetHeute, 10:54Snapdragon-Transformer und Helios 18: Acer auf der Computex 2026Snapdragon-Transformer und Helios 18: Acer auf der Computex 2026Heute, 10:25Chinas stärkste Rakete bringt Kommunikationssatelliten der neuen Generation in den OrbitChinas stärkste Rakete bringt Kommunikationssatelliten der neuen Generation in den OrbitHeute, 09:23
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse