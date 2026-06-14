KPMG zieht KI-Bericht wegen Fehlern zurück

Das professionelle Dienstleistungsunternehmen KPMG hat seinen Bericht mit dem Titel „Redefining excellence in the age of Agentic AI“ zurückgezogen. Dies geschah aufgrund von Einwänden mehrerer Organisationen bezüglich der Richtigkeit der im Bericht enthaltenen Daten, wie Techcrunch.com berichtet.

Das Forschungsteam von GPTZero stellte zahlreiche Ungenauigkeiten in dem im Oktober 2025 veröffentlichten Dokument fest. Laut Financial Times waren die Fehler das Ergebnis von KI-„Halluzinationen“. Mit anderen Worten: Das Beratungsunternehmen scheint KI eingesetzt zu haben, um einen Bericht über KI zu erstellen.

Organisationen wie die UBS, der britische National Health Service (NHS), die Schweizerischen Bundesbahnen und Transport for London bestätigten, dass die Informationen im Bericht falsch oder irreführend waren. Ein KPMG-Sprecher teilte mit, dass eine interne Untersuchung läuft und der Bericht von der Website entfernt wurde.

„Wir verlangen von allen unseren Mitarbeitern, dass sie die Richtlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit KI befolgen, einschließlich der menschlichen Aufsicht zur Überprüfung von Inhalten und unabhängigen Quellen“, fügte der Unternehmenssprecher hinzu.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Monat hatte auch EY seinen Bericht über Treueprogramme zurückgezogen. Damals wurde festgestellt, dass das Dokument gefälschte Kommentare und von der KI erfundene Informationen enthielt.