Samsungs neue faltbare Smartphones stellen Rekorde auf dem Weltmarkt auf

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Samsungs neue faltbare Smartphones stellen Rekorde auf dem Weltmarkt auf

Die neuesten faltbaren Smartphones des südkoreanischen Unternehmens Samsung stoßen auf eine hohe Nachfrage auf dem Weltmarkt, darunter in Indien und Südkorea. Die Modelle Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 und Galaxy Z Flip8 verzeichneten bereits in den ersten Verkaufstagen deutlich höhere Ergebnisse als die Geräte der vorherigen Generation, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut Ixbt.com haben die neuen Flaggschiffe auf dem indischen Markt einen Rekord aufgestellt und in nur 72 Stunden über 271.000 Vorbestellungen gesammelt. Zum Vergleich: Die im letzten Jahr veröffentlichten Modelle Galaxy Z Fold7 und Galaxy Z Flip7 brauchten ganze 15 Tage, um ein ähnliches Ergebnis zu erzielen.

Regionales Interesse und neue Trends

Offiziellen Daten von Samsung zufolge entfallen 45 Prozent aller eingegangenen Vorbestellungen auf Städte der zweiten Reihe und kleinere Märkte des Landes. Dies zeigt, dass faltbare Gadgets nicht nur auf große Megastädte beschränkt sind, sondern immer beliebter werden.

Experten zufolge trägt dieser Erfolg dazu bei, das Vertrauen der Verbraucher in die Marke Samsung weiter zu stärken. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass das Verkaufsvolumen der neuen Geräteserie die Zahlen der Galaxy S26-Serie erreichen wird.

Nachfrage auf anderen Märkten

Die neuen faltbaren Smartphones werden nicht nur in der asiatischen Region, sondern auch auf anderen wichtigen Märkten aktiv gekauft. Insbesondere auf dem russischen Markt hatten die Gadgets einen starken Start. Laut M.Video lagen die Verkäufe am ersten Vorbestellungstag 20 Prozent über dem Vorjahreswert.

Auch im Heimatland des Unternehmens, Südkorea, werden die Smartphones Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 und Galaxy Z Flip8 in kurzer Zeit rasant von Käufern erworben.

SamsungGalaxy Z Fold8Galaxy Z Flip8SmartphonesTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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