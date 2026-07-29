Vollständige technische Daten der HMD Pulse2 Smartphone-Serie enthüllt

Alle technischen Details und die Modellreihe der neuen HMD Pulse2 Smartphone-Generation der Marke HMD wurden im Internet veröffentlicht. Laut Ixbt.com war der Entwicklungsprozess dieser Geräte zwar bereits vor einem Jahr abgeschlossen, ihre Markteinführung wurde jedoch aufgrund hoher Kosten und zahlreicher Fertigungsschwierigkeiten erheblich verzögert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit bereitet sich das Unternehmen darauf vor, Verbrauchern drei verschiedene Versionen anzubieten: das Basismodell HMD Pulse2 sowie das Pulse2 Plus und das erweiterte Pulse2 Pro. Von Insidern durchgestickerte Informationen erlauben eine frühzeitige Einschätzung der Leistungsfähigkeit der neuen Geräte.

Technische Daten und Hauptunterschiede

Alle drei Smartphones der neuen Serie basieren auf demselben Unisoc T615 Prozessor und sind mit einem 5000 mAh Akku ausgestattet, der 20 W Laden unterstützt. Zudem wird erwartet, dass die Geräte ab Werk mit dem Betriebssystem Android 15 laufen und in Zukunft Updates auf Android 16 sowie Android 17 erhalten.

Die wesentlichen Unterschiede zwischen den Geräten zeigen sich in der Bildwiederholfrequenz des Bildschirms, der Speicherkapazität und den Kamerafunktionen:

HMD Pulse2: 6,67 Zoll HD+ IPS Display (90 Hz), 8 MP Frontkamera, 50 + 2 MP Hauptkamera, 4 GB RAM und bis zu 128 GB interner Speicher.

6,67 Zoll HD+ IPS Display (90 Hz), 8 MP Frontkamera, 50 + 2 MP Hauptkamera, 4 GB RAM und bis zu 128 GB interner Speicher. Pulse2 Plus: 120 Hz Display, 13 MP Frontkamera, 6 GB RAM, wobei der Prozessor und der Akku des Vorgängermodells beibehalten wurden.

120 Hz Display, 13 MP Frontkamera, 6 GB RAM, wobei der Prozessor und der Akku des Vorgängermodells beibehalten wurden. HMD Pulse2 Pro: 6,72 Zoll HD+ Display (90 Hz), 50 MP Frontkamera, 50 + 8 MP Hauptkamera, bis zu 8 GB RAM und bis zu 256 GB UFS 2.1 interner Speicher.

Trotz Produktionspausen und Verzögerungen bietet die neue Reihe Funktionen, die modernen Ansprüchen gerecht werden. Insbesondere der hochkapazitive Akku und die Garantie für langfristige Software-Updates werden zweifellos die Aufmerksamkeit der Käufer auf sich ziehen.

Experten zufolge dürften diese für das Budget- und Mittelklasse-Segment konzipierten Geräte auf dem Markt konkurrenzfähig sein. Obwohl der Hersteller noch keinen offiziellen Präsentationstermin bekannt gegeben hat, wird der Verkaufsstart der Smartphones in den kommenden Tagen erwartet.