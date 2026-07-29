Tottenham gewinnt Testspiel gegen Sydney im Elfmeterschießen

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Tottenham gewinnt Testspiel gegen Sydney im Elfmeterschießen

Tottenham trat im Rahmen der Sommer-Vorbereitung in Australien gegen Sydney FC an. Trotz eines 1:1-Unentschiedens nach regulärer Spielzeit setzte sich das Team von Roberto De Zerbi im Elfmeterschießen mit 4:2 durch und feierte damit den dritten Sieg des Sommers. Der Höhepunkt des Spiels war ein fantastischer Freistoßtreffer von Mathys Tel, berichtet Goal.com berichtet .

Goal.com zufolge stellte der 21-jährige Stürmer vor den australischen Fans sein großes Potenzial unter Beweis. In der 29. Minute brachte Mathys Tel sein Team per direktem Freistoß aus rund 25 Metern mustergültig in den Winkel in Führung. Die Aktion des Angreifers, der im vergangenen Sommer für 30 Millionen Pfund von Bayern Munich zu Tottenham gewechselt war, verschärft den Konkurrenzkampf in der Offensive weiter.

Kaderänderungen und vorsichtige Maßnahmen

Cheftrainer Roberto De Zerbi wählte für die Reise nach Sydney einen vorsichtigen Ansatz und ließ einige Leistungsträger nicht in der Startelf auflaufen, um physische Risiken zu vermeiden. Insbesondere das Fehlen des 85-Millionen-Pfund-Sommertransfers Mateus Fernandes sorgte bei den Fans zunächst für Verletzungssorgen. Berichten zufolge wurde der portugiesische Mittelfeldspieler jedoch lediglich im Rahmen der Rotationspolitik geschont.

Auch erfahrene Akteure wie James Maddison, Dominic Solanke und Micky van de Ven verpassten die Partie. Eine positive Nachricht für die Tottenham-Anhänger war jedoch der Einsatz von Rekordeinkauf Sandro Tonali. Der ehemalige Mittelfeldspieler von Newcastle wurde zur Halbzeit eingewechselt und sammelte wichtige Spielpraxis.

Die entscheidenden Momente im Elfmeterschießen

In der zweiten Halbzeit gelang Sydney der Ausgleich. Ein Fehler des eingewechselten Tottenham-Spürers Kota Takai ermöglichte es Takahiro Sekine, völlig unbedrängt zum Torerfolg zu kommen. Dieser Patzer besiegelte das Remis und erzwang das Elfmeterschießen.

Im anschließenden Elfmeterschießen zur Ermittlung des Siegers parierte Sommertransfer Martin Dubravka stark und rettete sein Team aus einer schwierigen Lage. Nach der zuverlässigen Aktion des ehemaligen Burnley-Torhüters verwandelte Dane Scarlett den entscheidenden Elfmeter und sicherte Tottenham den 4:2-Endstand.

TottenhamMathys TelRoberto De ZerbiSydney FCFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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