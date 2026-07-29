Dubaier Regierung genehmigt offiziell Begriff „Generationenbauerin“ für Frauen

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Dubaier Regierung genehmigt offiziell Begriff „Generationenbauerin“ für Frauen

Die Regierung von Dubai hat den Begriff „Hausfrau“ offiziell durch „Generationenbauerin“ ersetzt. Diese Initiative wurde ins Leben gerufen, um die Rolle von Müttern, die zur Kindererziehung, zur täglichen Arbeit in der Familie und zur Entwicklung der Gesellschaft beitragen, gebührend zu würdigen.

Es wird berichtet, dass der neue Status nun auch in Personalausweisen der Emirate, in medizinischen Unterlagen und in Bildungsdokumenten verwendet wird. Damit wird die Arbeit von Frauen, die zu Hause Kinder erziehen, auch in offiziellen Dokumenten besonders gewürdigt.

Darüber hinaus ist geplant, spezielle finanzielle und soziale Unterstützungsprogramme für Frauen mit dem Status „Generationenbauerin“ einzuführen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Arbeit von Müttern in Familie und Gesellschaft zu unterstützen.

Dubai
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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