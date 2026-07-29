Starke Regenfälle und Sturzfluten in India: Riesige Boa schwimmt in den Fluten und versetzt Anwohner in Angst

In Indien wurde nach heftigen Regenfällen eine Boa von einer Sturzflut mitgerissen. Videos des Vorfalls verbreiteten sich in den sozialen Medien und lösten unter Nutzern rege Diskussionen aus.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Schlange in der starken Strömung schwimmt. Die Einheimischen sind besorgt, dass der steigende Wasserspiegel das Tier in die Nähe von Wohngebieten bringen könnte.

Es ist unklar, woher die Schlange angeschwemmt wurde und wohin sie gelangt ist. Bisher gibt es auch keine Informationen darüber, ob sie gerettet wurde oder selbstständig aus dem Wasser entkommen konnte.

Nutzer, die das Video sahen, schreiben, dass bei einer Überschwemmung nicht nur die Wasserströmung selbst, sondern auch die mitgespülten Wildtiere eine Gefahr darstellen können.