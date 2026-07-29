Spotify startet speziellen KI-Laufmodus in seiner App

Die beliebte Streaming-Plattform Spotify hat einen neuen Laufmodus eingeführt, der Trainingseinheiten für Nutzer noch komfortabler und angenehmer gestalten soll. Laut ixbt.com wählt dieses Funktion basierend auf den persönlichen Vorlieben und dem Laufstil des Nutzers automatisch passende Musik für verschiedene Trainingsphasen aus, was eine wichtige Neuerung für Laufbegeisterte darstellt. Techcrunch.com berichtet darüber.

Derzeit ist der neue Modus exklusiv für Premium-Abonnenten verfügbar und im Fitness Hub-Bereich der App zu finden. Nutzer haben die Möglichkeit, je nach Bedarf aus 25 vorgefertigten Voreinstellungen zu wählen. Zudem bietet das System die Auswahl von Trainingsarten wie Intervalllauf, Dauerlauf oder Pyramidentraining.

Vollständige Anpassbarkeit des Lauferlebnisses

Die neu eingeführte Funktion beschränkt sich nicht nur auf die Musikwiedergabe. Nutzer können die Trainingsdauer, die Beats per Minute (BPM) und die gewünschten Musikgenres individuell anpassen. Gleichzeitig ist der Laufmodus in der Lage, spezielle Sprachansagen und Signale für verschiedene Phasen des Trainings zu generieren.

Berichten zufolge basiert diese Funktion auf KI-Funktionen, die Spotify im Laufe des letzten Jahres getestet hat. Unternehmensvertreter erklärten, dass sie häufig beobachtet hätten, wie Nutzer KI-gestützte Playlists für das Training erstellen, und genau diese Beobachtungen inspirierten die Entwicklung des neuen Laufmodus.

Kontext und Nutzungsbedingungen

Anfang dieses Jahres ging Spotify eine Partnerschaft mit dem Fitnessgerätehersteller Peloton ein, um spezielle Fitnessinhalte anzubieten. Die Ankündigung dieses neuen Modus erfolgt jedoch nur wenige Monate, nachdem die Fitness-App Strava die Spotify-Integrierung in ihrer Record-Funktion eingestellt hatte.

Derzeit funktioniert die neue Funktion nur auf Englisch und ist seit Mittwoch für iOS-Nutzer in den USA, Großbritannien, Kanada, Irland, Australien, Neuseeland und Schweden verfügbar. In Zukunft wird eine Ausweitung dieser Möglichkeiten erwartet.