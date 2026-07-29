Arsenal gibt Vinicius-Transfer auf und sucht nach neuen Namen

Der Londoner Klub Arsenal könnte im kommenden Sommertransferfenster ohne die Verpflichtung eines Linksaußens dastehen. Berichten von Sky Sports zufolge stehen die Chancen auf eine Verpflichtung des Real-Madrid-Stars Vinicius Junior schlecht, da die Königlichen ihren Führungsspieler halten wollen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Jüngsten Berichten zufolge hatte die Vereinsführung von Arsenal die Situation in Madrid genau beobachtet. Trotz des sich dem Ende zuneigenden Vertrags sind jedoch neue Gespräche zwischen der Führung von Real Madrid und dem Stürmer geplant. Die Madrider sind absolut zuversichtlich, ihren Spieler nicht zu verlieren.

Rückschläge auf dem Transfermarkt und neue Pläne

Für den Trainerstab um Mikel Arteta gestaltet sich der Sommer als äußerst kompliziert. Der von den Londonern lange beobachtete Morgan Rogers von Aston Villa wechselte im Juli überraschend zum FC Chelsea. Dieser Transfer mit einer Gesamtsumme von 117 Millionen Pfund warf Arsenals Pläne über den Haufen.

Daher sieht sich der englische Klub gezwungen, andere Star-Kandidaten für den linken Flügel in Betracht zu ziehen. In der Anfangsphase stand auch Ajax-Akteur Mika Godts auf dem Wunschzettel des Londoner Klubs. Fragen bezüglich des Preises und der mangelnden Champions-League-Erfahrung des belgischen Talents ließen diesen Transfer jedoch zur Zweitbesetzung werden.

Alternative Optionen und nächste Schritte

Zur Verstärkung dieser Position hat Arsenal bereits Christos Tzolis vom FC Brügge verpflichtet. Der 34 Millionen Pfund teure Transfer bietet dem Team zwar eine Backup-Option, entspricht jedoch noch nicht ganz dem von den Fans erwarteten Superstar-Status.

Experten betonen, dass es derzeit noch einige weitere interessante Spieler auf dem Transfermarkt für Arsenal gibt. Insbesondere die Verpflichtung erfahrener Akteure wie Luis Diaz bleibt vorerst eine schwierige Aufgabe, doch das Team von Mikel Arteta wird weiterhin hart arbeiten, um den Kader vor Saisonbeginn weiter zu verstärken.