AMD versucht zu beweisen, dass günstige Laptops dem MacBook Neo überlegen sind

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AMD versucht zu beweisen, dass günstige Laptops dem MacBook Neo überlegen sind

AMD, einer der Giganten auf dem Halbleitermarkt, hat eine Marketingoffensive gegen Apple-Produkte gestartet. AMD folgt dem Beispiel von Intel und hat Daten veröffentlicht, die zeigen, dass Laptops mit ihren erschwinglichen Prozessoren dem beliebten MacBook Neo-Modell deutlich überlegen sind. Solche Vergleiche sind in der Technologiewelt wichtig, um das Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung zu verstehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In seinem Vergleich nannte AMD das HP Omnibook X Flip-Notebook. Das Gerät, das auf dem US-Markt etwa 610 Dollar kostet, ist mit einem Ryzen 5 220-Prozessor ausgestattet. Interessanterweise basiert dieser Prozessor, obwohl er Anfang 2025 eingeführt wurde, technisch auf der Zen 4-Architektur von 2023. Tatsächlich handelt es sich um eine umbenannte Version der Modelle Ryzen 5 8540U und Ryzen 5 7545U.

Unterschiede bei Spielen und Software

AMD-Experten behaupten, dass Apple-Geräte bei Computerspielen immer noch hinter herkömmlichen PC-Systemen zurückbleiben. Laut ixbt.com laufen 15 der 20 beliebtesten Spiele nicht nativ auf der MacBook Neo-Plattform. Im Vergleich zur Spielebibliothek auf der Steam-Plattform ist die Anzahl der für macOS angepassten Projekte immer noch sehr gering.

Man muss jedoch einen Aspekt berücksichtigen: Das MacBook Neo wurde nie als Spielgerät vermarktet. Auch der Radeon 740M-Grafikchip im Ryzen 5 220-Prozessor kann nicht als leistungsstarkes Spielwerkzeug bezeichnet werden. Tests zeigen, dass dieses Grafiksystem nur ältere oder weniger anspruchsvolle moderne Spiele (z. B. Counter Strike 2 bei niedrigen Einstellungen) bewältigen kann.

Technische Vorteile und Leistung

AMD behauptet, dass seine erschwingliche Lösung dem Apple-Produkt in folgenden Punkten überlegen ist:

  • SSD-Speicherkapazität ist doppelt so hoch wie beim MacBook Neo-Modell;
  • Ein reichhaltigeres Set an Anschlüssen für verschiedene externe Geräte;
  • Verfügbarkeit der neuesten und schnellsten Version der Wi-Fi-Funktechnologie;
  • Bis zu 57 Prozent höhere Leistung als der A18 Pro-Chip bei bestimmten Rechenprozessen.
Auf dem Markt in Usbekistan werden Laptops mit AMD-Prozessoren ebenfalls als günstigere Alternative zu Apple-Produkten angesehen. Besonders für Studenten und Büroangestellte im Segment von 600-700 Dollar zeichnen sich Ryzen-Chips durch ihre Multitasking-Fähigkeiten aus. Apple hingegen versucht, seine Kunden durch Energieeffizienz und die Integrität des Ökosystems zu halten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Vergleich von AMD eher Marketingcharakter hat. Das MacBook Neo und günstige Windows-Laptops sind für völlig unterschiedliche Zielgruppen gedacht. Dennoch sorgt ein solcher Wettbewerb letztendlich für mehr Auswahl und technologische Entwicklung für die Verbraucher.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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