AMD versucht zu beweisen, dass günstige Laptops dem MacBook Neo überlegen sind
AMD, einer der Giganten auf dem Halbleitermarkt, hat eine Marketingoffensive gegen Apple-Produkte gestartet. AMD folgt dem Beispiel von Intel und hat Daten veröffentlicht, die zeigen, dass Laptops mit ihren erschwinglichen Prozessoren dem beliebten MacBook Neo-Modell deutlich überlegen sind. Solche Vergleiche sind in der Technologiewelt wichtig, um das Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung zu verstehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .
In seinem Vergleich nannte AMD das HP Omnibook X Flip-Notebook. Das Gerät, das auf dem US-Markt etwa 610 Dollar kostet, ist mit einem Ryzen 5 220-Prozessor ausgestattet. Interessanterweise basiert dieser Prozessor, obwohl er Anfang 2025 eingeführt wurde, technisch auf der Zen 4-Architektur von 2023. Tatsächlich handelt es sich um eine umbenannte Version der Modelle Ryzen 5 8540U und Ryzen 5 7545U.
Unterschiede bei Spielen und SoftwareAMD-Experten behaupten, dass Apple-Geräte bei Computerspielen immer noch hinter herkömmlichen PC-Systemen zurückbleiben. Laut ixbt.com laufen 15 der 20 beliebtesten Spiele nicht nativ auf der MacBook Neo-Plattform. Im Vergleich zur Spielebibliothek auf der Steam-Plattform ist die Anzahl der für macOS angepassten Projekte immer noch sehr gering.
Man muss jedoch einen Aspekt berücksichtigen: Das MacBook Neo wurde nie als Spielgerät vermarktet. Auch der Radeon 740M-Grafikchip im Ryzen 5 220-Prozessor kann nicht als leistungsstarkes Spielwerkzeug bezeichnet werden. Tests zeigen, dass dieses Grafiksystem nur ältere oder weniger anspruchsvolle moderne Spiele (z. B. Counter Strike 2 bei niedrigen Einstellungen) bewältigen kann.
Technische Vorteile und LeistungAMD behauptet, dass seine erschwingliche Lösung dem Apple-Produkt in folgenden Punkten überlegen ist:
- SSD-Speicherkapazität ist doppelt so hoch wie beim MacBook Neo-Modell;
- Ein reichhaltigeres Set an Anschlüssen für verschiedene externe Geräte;
- Verfügbarkeit der neuesten und schnellsten Version der Wi-Fi-Funktechnologie;
- Bis zu 57 Prozent höhere Leistung als der A18 Pro-Chip bei bestimmten Rechenprozessen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Vergleich von AMD eher Marketingcharakter hat. Das MacBook Neo und günstige Windows-Laptops sind für völlig unterschiedliche Zielgruppen gedacht. Dennoch sorgt ein solcher Wettbewerb letztendlich für mehr Auswahl und technologische Entwicklung für die Verbraucher.
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