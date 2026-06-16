Mobileye, einer der weltweit führenden Anbieter von Technologien für autonomes Fahren, ändert seine Strategie grundlegend. Das Unternehmen, das zur Intel Corporation gehört, gab bekannt, dass es sich nicht mehr nur als Technologielieferant versteht, sondern zu einem unabhängigen Robotaxi-Betreiber wird. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Position des Unternehmens auf dem Markt für selbstfahrende Fahrzeuge weiter zu stärken. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com plant Mobileye, seinen fahrerlosen Taxidienst im Jahr 2027 in einer US-Stadt einzuführen. Obwohl der Name der Stadt noch nicht bekannt gegeben wurde, teilte das Unternehmen mit, dass es in der ersten Phase eine Flotte von 100 autonomen Fahrzeugen aufbauen wird. Bei Erfolg dieses Pilotprojekts ist geplant, die Anzahl der Robotaxis innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 17.000 zu erhöhen.

Ein neuer Teilnehmer der technologischen Revolution

Amnon Shashua, Gründer und CEO von Mobileye, betonte bei der Erörterung der Branchenentwicklung, dass die Robotaxi-Revolution gerade erst beginnt. Seiner Meinung nach hat diese Technologie das Potenzial, die Art und Weise, wie wir weltweit reisen, komplett zu verändern. Das Unternehmen war lange Zeit dafür bekannt, Sicherheitssysteme und Chips für Fahrerassistenzsysteme an Automobilhersteller zu liefern.

Derzeit liefert Mobileye seine Systeme für autonomes Fahren an Giganten wie Volkswagen. Durch den Start eines eigenen Betreiberdienstes könnte das Unternehmen jedoch in direkten Wettbewerb mit seinen eigenen Partnerkunden treten. Diese Strategie ist Teil des langfristigen Plans der Unternehmensleitung, da Shashua zuvor erklärte, dass die Robotaxi-Phase eine notwendige Voraussetzung für die Realisierung vollautonomer Privatfahrzeuge sei.

Neues Geschäftsmodell und Partnerschaften

Für die Verwaltung des neuen Dienstes gründet Mobileye eine separate Betriebseinheit. Für die Kundeninteraktion und die Annahme von Aufträgen wird das Unternehmen die eigene Moovit-App nutzen. Diese Plattform verfügt bereits über umfangreiche Erfahrung im öffentlichen Personennahverkehr und bildet die Infrastruktur für den neuen Dienst.

Welche Automarken für das Projekt eingesetzt werden, wurde offiziell noch nicht bestätigt. Dennoch zeigen Bilder in der Pressemitteilung des Unternehmens eine modifizierte Version des elektrischen Ora iQ Crossovers von Great Wall Motors aus China. Mobileye gab bekannt, dass es nur mit Werken zusammenarbeiten wird, die Plattformen produzieren, die "bereit für autonomes Fahren" sind.

Diese Initiative ist auch für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan von großer Bedeutung. Weltweit wird die Verbreitung von Robotaxi-Diensten in Zukunft zu geringeren Transportkosten und einer höheren Verkehrssicherheit führen. Der Eintritt von Tech-Giganten wie Mobileye in diesen Markt wird den Wettbewerb verschärfen und Innovationen beschleunigen.