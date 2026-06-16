Rivian entlässt Hunderte Mitarbeiter nach Beginn der R2 SUV-Auslieferungen

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Rivian entlässt Hunderte Mitarbeiter nach Beginn der R2 SUV-Auslieferungen

Der amerikanische Elektrofahrzeughersteller Rivian hat nur eine Woche nach Beginn der Auslieferung seines mit Spannung erwarteten R2 SUV umfangreiche Entlassungen bekannt gegeben. Das Unternehmen hat beschlossen, sich von Hunderten von Mitarbeitern zu trennen, was Fragen zu den Zukunftsplänen und der finanziellen Stabilität der Marke aufwirft. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut TechCrunch machen diese Kürzungen weniger als etwa 2 % der gesamten Belegschaft des Unternehmens aus. Die Rivian-Führung bezeichnet diesen Schritt als strategische Umstrukturierung, die notwendig sei, um die betriebliche Effizienz zu steigern und das Geschäft auf eine profitablere Ebene zu skalieren. Es ist anzumerken, dass dies die vierte Entlassungswelle im Unternehmen seit Beginn des Jahres 2024 ist.

Service- und Marketingabteilungen betroffen

Laut einer Erklärung des Unternehmens betrafen die neuen Kürzungen hauptsächlich die Service- und Kundensupport-Teams, einschließlich der Vertriebs- und Marketingabteilungen. Rivian arbeitet derzeit daran, sein Geschäft auf einen Break-Even-Punkt zu bringen, wobei sich dieser Weg als weitaus schwieriger erweist als erwartet.

Berichten zufolge hat Rivian bisher Verluste von insgesamt fast 30 Milliarden Dollar erlitten. Zuvor hatte sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, bis 2027 erstmals einen Nettogewinn zu erzielen. Im März dieses Jahres wurde diese Frist jedoch erneut nach hinten verschoben. Als Hauptgrund werden die enormen Ausgaben für die Entwicklung von Technologien für autonomes Fahren genannt.

Partnerschaft mit Uber und die Zukunft von Robotaxis

Trotz der finanziellen Schwierigkeiten gibt es auch positive Nachrichten für Rivian. Uber gab bekannt, bis zu 1,25 Milliarden Dollar in die Marke Rivian zu investieren und 50.000 R2 SUV-Fahrzeuge zu erwerben. Diese Fahrzeuge sind für den zukünftigen Einsatz als Robotaxis vorgesehen.

Es gibt jedoch auch einige Zweifel. Derzeit bietet Rivian nur Assistenzsysteme an, die unter Fahreraufsicht funktionieren, und hat eine vollständig autonome Fahrfähigkeit noch nicht in der Praxis demonstriert. Dennoch wird erwartet, dass die Partnerschaft mit Uber in diesen schweren Zeiten eine wichtige finanzielle Unterstützung darstellt.

Während das Interesse an Elektrofahrzeugen auch auf dem Markt in Usbekistan wächst, zeigen die globalen Probleme großer Start-ups wie Rivian, wie extrem der Wettbewerb in dieser Branche ist. Um gegen Tesla und andere traditionelle Autogiganten zu bestehen, muss Rivian nicht nur technologische, sondern auch wirtschaftliche Stabilität gewährleisten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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