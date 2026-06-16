Qualcomm, der weltweit führende Halbleiterhersteller, hat seine strategischen Pläne für eine neue Generation von Geräten bekannt gegeben, die Smartphones ersetzen sollen. In einem Interview mit CNBC erklärte CEO Cristiano Amon, dass derzeit an mehr als 40 verschiedenen KI-basierten Wearables gearbeitet wird, darunter Smart Glasses, Schmuck und Kopfhörer mit Kameras. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass Qualcomm die primäre Technologieplattform in der Post-Smartphone-Ära werden möchte. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Um diese Ziele zu erreichen, hat das Unternehmen zwei große Produkte vorgestellt: die Snapdragon Reality Elite Plattform und ein Hardware- und Software-Paket namens Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit (START). Snapdragon Reality Elite wurde speziell für Mixed-Reality-Brillen entwickelt und ist in der Lage, komplexe AI-Aufgaben direkt auf dem Gerät auszuführen. Diese Plattform verspricht eine deutlich höhere Effizienz als vorherige Generationen.

Technische Möglichkeiten und revolutionäre Geschwindigkeit

Nach Angaben von Qualcomm steigert die neue Snapdragon Reality Elite Plattform die GPU-Leistung um 60 %, die CPU-Leistung um 30 % und die NPU-Geschwindigkeit um 160 %. Diese Zahlen mögen für den Durchschnittsnutzer komplex erscheinen, doch das Unternehmen nannte ein konkretes Beispiel: Die Plattform kann ein Sprachmodell mit 3 Milliarden Parametern mit einer Geschwindigkeit von 45 Token pro Sekunde ausführen. Dies bedeutet, dass es bei der Interaktion mit AI keine Verzögerungen geben wird.

Der neue Chip bringt auch große Änderungen bei der visuellen Qualität. Die Fähigkeit, für jedes Auge ein Bild mit 4,4K-Auflösung bei 90 Bildern pro Sekunde bereitzustellen, reduziert Probleme wie Augenermüdung und Schwindel bei längerer Nutzung. Zudem wurde das Tracking-System für Hand- und Kopfbewegungen verbessert, sodass digitale Inhalte harmonischer mit der realen Welt verschmelzen.

Strategie zur Ablösung des Smartphones

Cristiano Amon betonte, dass Nutzer in Zukunft Geräte benötigen werden, die sie ständig bei sich tragen, die die Umgebung wahrnehmen und einen schnellen Zugriff auf AI-Agenten ermöglichen. Dies wird zweifellos ein neues Wettbewerbsfeld für Smartphone-Giganten wie Apple und Samsung schaffen. Durch sein START-Programm möchte Qualcomm neuen Herstellern helfen, schneller in den Markt einzutreten.

Smart Glasses mit Audio und Kamera (wie Meta Ray-Ban);

Geräte mit monokularen und binokularen Displays;

Fortschrittliche Mixed-Reality-Gadgets wie XREAL Project Aura.

In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach Smartwatches und Kopfhörern auf dem usbekischen Markt in den letzten Jahren könnten die von Qualcomm angebotenen Technologien in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Werkzeugen werden, die Smartphones ersetzen. Derzeit werden Marken wie Inspecs und O’Neill als erste Partner dieser neuen Plattform genannt. Das Unternehmen plant, das START-Projekt in Zukunft nicht nur auf Brillen, sondern auch auf andere Arten von Wearables auszuweiten.