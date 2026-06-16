Xbox, die Gaming-Sparte von Microsoft, arbeitet an der Einführung völlig neuer und radikaler Geschäftsmodelle für den Verkauf ihrer Produkte. Jüngsten Informationen aus dem Netz zufolge plant das Unternehmen, ein Ratenzahlungssystem für Konsolen einzuführen. Dieser Schritt könnte nicht nur dazu dienen, das Verkaufsvolumen zu steigern, sondern auch den hohen Preis der Geräte der nächsten Generation zu kompensieren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Publikation ixbt.com berichtet, dass im Quellcode der offiziellen Xbox-Website die Phrase "Buy Now, Pay Later" (Jetzt kaufen, später bezahlen) gefunden wurde. Obwohl bisher keine offiziellen Details bekannt gegeben wurden, bewerten Experten dies als eine Form der klassischen Ratenzahlung oder einer begünstigten Kreditierung. Über dieses System könnten Nutzer teure Hardware sofort erhalten und den Betrag über einen bestimmten Zeitraum abstottern.

Konsolen der nächsten Generation und die Preisfrage

Das Aufkommen dieser Neuigkeiten ist kein Zufall. Früheren Leaks zufolge wird erwartet, dass die Konsolen der nächsten Generation, die voraussichtlich Xbox Helix heißen werden, sehr teuer sein werden. Einige Quellen betonten, dass der Preis dieses Geräts zwischen 1.500 und 2.000 Dollar liegen könnte. Bei einem so hohen Preis wird ein Ratenzahlungssystem zu einem wichtigen Instrument für das Unternehmen, um ein breiteres Publikum zu gewinnen.

Derzeit wird dieses Angebot in Verbindung mit großen Finanzdiensten wie PayPal und Klarna genannt. Dies bedeutet, dass Microsoft es vorzieht, mit weltweit anerkannten Zahlungssystemen zusammenzuarbeiten, anstatt ein eigenes Banksystem aufzubauen. Es bleibt jedoch unklar, in welchen Regionen und ab wann dieser Dienst verfügbar sein wird.

Änderungen in der Unternehmensstrategie

Die Neuigkeiten rund um Xbox beschränken sich nicht nur auf das Zahlungssystem. In den letzten Tagen mehren sich auch die Gerüchte, dass Microsoft seine Gaming-Sparte in Zukunft in ein unabhängiges Unternehmen umwandeln könnte. Dies deutet auf ernsthafte Änderungen in der Gesamtstrategie des Konzerns hin.

Zudem wird berichtet, dass Microsoft plant, gleichzeitig mehrere Spielstudios zu schließen oder zu verkaufen. Solche Optimierungsmaßnahmen könnten darauf abzielen, die finanzielle Effizienz des Unternehmens zu steigern. Diese Nachrichten sind auch für Gamer in Usbekistan wichtig, da die Ausweitung internationaler Zahlungssysteme die Verbreitung lizensierter Geräte auf dem lokalen Markt fördern könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Xbox neue Finanzinstrumente einführt, um sein Ökosystem zu erhalten und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Sollte das Ratenzahlungssystem erfolgreich eingeführt werden, könnte dies die traditionellen Handelsregeln auf dem Konsolenmarkt komplett verändern.