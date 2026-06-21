Alte Ersatzteile statt GeForce RTX 5070 über Amazon versandt

·32·Technologie
Alte Ersatzteile statt GeForce RTX 5070 über Amazon versandt

Betrug auf Online-Shopping-Plattformen wird immer komplexer. Kürzlich erhielt ein Nutzer, der über die deutsche Sparte der Amazon-Plattform eingekauft hatte, anstelle der neuesten GeForce RTX 5070 Grafikkarte ein völlig unerwartetes Set an Gegenständen. Dieser Vorfall zeigt erneut die ernsthaften Mängel im Retourensystem großer Marktplätze. Dies berichtet Ixbt.com Bericht heißt es.

Ein Reddit-Nutzer unter dem Pseudonym luutherr hatte ein MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X Modell bestellt. Seinen Angaben zufolge schien der Kauf über Amazon wesentlich günstiger zu sein: Das Gerät wurde für 700 Dollar statt der in gewöhnlichen Geschäften üblichen 850 Dollar angeboten. Wie ixbt.com jedoch berichtet, fand der Käufer beim Öffnen des Kartons anstelle der Grafikkarte eine alte Platine eines Kenwood-Receivers, ein DVD-Laufwerk und ein Mauspad.

Gewichtstrick: Wie wurde der Betrug durchgeführt?

Das Erstaunlichste an diesem Fall ist, dass die Betrüger die Gegenstände im Karton so ausgewählt haben, dass sie dem Gewicht einer echten Grafikkarte entsprachen. Daher war es für den Käufer fast unmöglich, beim Empfang des Produkts oder ohne Öffnen der Verpackung zu bemerken, dass sich etwas anderes darin befand. Diese Methode wird normalerweise angewandt, um Lagerarbeiter zu täuschen.

Das Opfer betonte, dass das Produkt nicht von einem Drittanbieter, sondern direkt aus einem Amazon-Lager versandt wurde. Zudem gab er an, den Kauf über den offiziellen MSI-Store auf der Plattform getätigt zu haben. Experten vermuten, dass hier ein „Return Fraud“-Schema (Retourenbetrug) im Spiel war.

Bei diesem Schema kauft ein Krimineller ein teures Gerät, nimmt es aus dem Karton, ersetzt es durch wertlose Gegenstände mit gleichem Gewicht und schickt das Produkt an den Händler zurück. Wenn die Mitarbeiter des Marktplatzes die zurückgegebene Ware nicht gründlich prüfen, wird sie erneut zum Verkauf angeboten und an den nächsten Käufer versandt.

Solche Fälle sind auch für Nutzer in Usbekistan nicht unbekannt. Da internationale Plattformen und lokale Marktplätze in unserem Land immer beliebter werden, wird empfohlen, bei der Annahme teurer Technik Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Insbesondere:

  • Öffnen Sie das Produkt in Anwesenheit des Kuriers oder an der Abholstelle unter Videoaufzeichnung;
  • Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Verpackung und das Vorhandensein von Werksversiegelungen;
  • Seien Sie bei verdächtig niedrigen Preisen vorsichtig.
Bereits zuvor gab es weltweit zahlreiche Beschwerden darüber, dass anstelle von Grafikkarten Steine, Metallplatten oder alte Computerteile versandt wurden. Derzeit versucht das Opfer, über den Amazon-Support eine Rückerstattung seiner Gelder zu erwirken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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