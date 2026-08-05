Indischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar ein

Der indische Hersteller von Elektrofahrzeugen River, ein vielversprechendes Startup, hat bekannt gegeben, 120 Millionen US-Dollar für die nächste Wachstumsphase eingeworben zu haben. Laut TechCrunch wurde die Series-C-Finanzierungsrunde von den großen indischen Investoren Elev8 Venture Partners und Claypond Capital angeführt. TechCrunch.com berichtet darüber.

An der Finanzierungsrunde beteiligten sich außerdem Singularity AMC, Anicut Capital, 360 ONE Asset, JIF Capital und HDFC AMC. Unterdessen unterstützten die bisherigen Investoren Yamaha Motor, Al-Futtaim Group und Mitsui das Projekt weiterhin. Nach Angaben des Unternehmensgründers und CEO Aravind Mani stammten lediglich 10–12 % der Mittel aus Venture Debt, während der Rest als direktes Eigenkapital investiert wurde.

Wettbewerb auf dem Elektrorollermarkt

River wurde 2021 gegründet und entwickelt sich zu einem der führenden Akteure auf Indiens schnell wachsendem Markt für elektrische Zweiräder. Das Unternehmen konkurriert dort mit neuen Startups wie Ather Energy und Ola Electric sowie mit traditionellen Automobilgiganten wie Bajaj Auto und TVS Motor. Der Sektor ist derzeit ein zentraler Treiber für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Indien.

Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern hat River sein Geschäft auf ein einziges Modell ausgerichtet: den 2023 vorgestellten elektrischen Indie-Moped. Nach Angaben des Startups werden derzeit über mehr als 75 Händler in ganz Indien durchschnittlich 6.000 Fahrzeuge pro Monat verkauft. Die Gesamtzahl der bisher verkauften Fahrzeuge hat inzwischen 50.000 überschritten.

Pläne zum Ausbau der Produktionskapazitäten

Nach Angaben des Gründers hat das Unternehmen das Indie-Modell nicht auf zahlreiche Konsumentensegmente ausgerichtet, sondern als Fahrzeug für den täglichen Gebrauch und praktische Aufgaben positioniert. Der größte Erfolg des vergangenen Jahres war die Ausweitung der Produktion. Wurden zuvor nur 20 Fahrzeuge pro Tag montiert, sind es heute 300 pro Tag.

Das Indie-Moped kostet 155.000 Rupien und kann mit einer Ladung etwa 99 Meilen zurücklegen. Zu den wichtigsten Kunden zählen Selbstständige im Alter von 28 bis 35 Jahren. Dank der aktuellen Verkaufszahlen stieg der Umsatz von River im vergangenen Geschäftsjahr um 330 %, während der monatliche Umsatz fast 1 Milliarde Rupien erreichte.

Mit den neu eingeworbenen 120 Millionen US-Dollar beläuft sich die Gesamtfinanzierung des Startups nun auf 144 Millionen US-Dollar. River will die volle operative Profitabilität erreichen, sobald die monatliche Produktion zwischen 20.000 und 25.000 Fahrzeugen liegt. Dieses Ziel soll 2028–2029 erreicht werden; mit steigender Produktion soll sich auch die Bruttogewinnmarge schrittweise verbessern.