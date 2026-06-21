Siebenjähriges AMD-Laptop-Problem mit Claude Code gelöst

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Siebenjähriges AMD-Laptop-Problem mit Claude Code gelöst

Laptop-Nutzer unter dem Linux-Betriebssystem mit AMD-Grafiktreibern kämpfen seit Jahren mit einem schwerwiegenden Problem durch Bildschirm-Freezes. Laut Phoronix steht dieser technische Fehler, der seit 2017 besteht, endlich vor einer Lösung. Das Interessanteste dabei ist, dass das KI-Tool Claude Code von Anthropic eingesetzt wurde, um diesen komplexen Fehler zu beheben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet es.

Das Problem hängt primär mit den Treibern im AMDGPU-Kernel zusammen, was bei längerer Nutzung des Laptops zu unerwarteten Display-Freezes führte. In vielen Fällen mussten die Nutzer einen Hard-Reset durchführen. Dieser Fehler trat besonders häufig bei beliebten Modellen wie dem Lenovo ThinkPad T14 Gen1 auf, wobei Nutzer über wöchentliche Bildschirm-Freezes klagten.

KI-Unterstützung im Engineering

Es gab bereits mehrere Versuche, dieses Problem zu lösen, doch die veröffentlichten Patches brachten nicht die gewünschten Ergebnisse. Dieses Mal wandten sich Ingenieure und Community-Mitglieder an das Tool Claude Code. Das KI-System analysierte den Treibercode tiefgehend, half dabei, den genauen Punkt des Fehlers zu identifizieren, und erstellte ein effektives Fix-Paket.

Bisher wurde als einzige temporäre Lösung empfohlen, die Energiesparfunktion Panel Self Refresh (PSR) zu deaktivieren. Da dies jedoch zu einem schnelleren Batterieverbrauch führte, war es keine vollständige Lösung. Die neu entwickelten Software-Fixes gewährleisten die Systemstabilität bei gleichzeitigem Erhalt der Funktionalität.

Wann wird das neue Update veröffentlicht?

Ein neues Patch-Set wurde bereits zu Testzwecken bereitgestellt. Experten betonen, dass die ersten Tests positive Ergebnisse zeigen und im Gegensatz zu früheren Fehlversuchen das Problem diesmal vollständig behoben werden soll. Dies ist eine große Neuigkeit für Linux-Nutzer, da AMD-Grafikgeräte in Open-Source-Systemen sehr verbreitet sind.

Bisher wurden diese Fixes noch nicht in den Hauptzweig des Linux-Kernels integriert, sie werden jedoch in den kommenden Wochen in offiziellen Updates erwartet. Wenn der Prozess erfolgreich abgeschlossen wird, ist dies ein weiterer Beweis dafür, wie effektiv KI bei der Suche und Behebung komplexer Software-Bugs ist.

Auch unter usbekischen Nutzern gibt es viele Entwickler, die Laptops mit AMD Radeon Grafik und Linux-Systemen verwenden. Dieses Update wird die Benutzererfahrung erheblich verbessern und die Systemstabilität erhöhen. Solch eine praktische KI-Unterstützung könnte in Zukunft vielen "chronischen" Softwareproblemen ein Ende setzen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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