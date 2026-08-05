TikTok-Creator-Inhalte erscheinen in der Disney+-App

Disney geht eine offizielle Partnerschaft mit TikTok ein, um von Fans erstellte Videos in die Disney+-Streaming-App zu bringen. Die Initiative gilt als wichtiger Schritt im Kampf um die Aufmerksamkeit des Publikums zwischen modernen Streaming-Plattformen und sozialen Netzwerken. TechCrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com planen die Unternehmen zunächst, ein Pilotprogramm in den USA zu starten und es später auf weitere Märkte auszuweiten. Im Rahmen der Vereinbarung sollen Fanvideos zu den Welten von Pixar, Marvel und Star Wars auf TikTok künftig im Kurzvideo-Feed des Streamingdienstes Disney+ im Bereich „Verts“ erscheinen.

Neue Partnerschaft und AI-Pläne

Disney arbeitet seit mehreren Monaten aktiv daran, Umfang und Vielfalt der Inhalte in seinem Kurzvideo-Feed zu erhöhen. Ende vergangenen Jahres plante das Unternehmen, im Rahmen eines dreijährigen Lizenzvertrags mit OpenAI 1 Milliarde US-Dollar zu investieren. Dadurch sollten Nutzer auf der AI-Plattform Sora Kurzvideos mit Disney-Figuren erstellen können.

Diese Pläne scheiterten jedoch, nachdem OpenAI im März überraschend beschlossen hatte, das Sora-Projekt einzustellen. Vor diesem Hintergrund war die Vereinbarung mit TikTok für Disney ein logischer Schritt, da auch andere Streamingdienste wie Netflix, HBO Max und Prime Video mit sozialen Plattformen um die Aufmerksamkeit des Publikums konkurrieren.

Neue Talente und Finanzergebnisse

Die Vereinbarung zeigt, dass Disney anerkennt, dass sich die nächste Generation von Kreativen in sozialen Netzwerken versammelt. Über das neu gegründete Disney Creator Ambassador Program erhalten TikTok-Creator Zugang zur umfangreichen Inhaltsbibliothek des Medienkonzerns. Außerdem werden ihnen Prämien, mehr Sichtbarkeit, exklusive Veranstaltungen und Karrierechancen geboten.

Ähnliche Partnerschaften gab es bereits zuvor. Dienste wie Tubi und Peacock arbeiteten ebenfalls mit TikTok-Autoren zusammen, um originelle Inhalte für ihre Plattformen zu erstellen. Bemerkenswert ist, dass die Ankündigung in die jüngste Finanzberichtsperiode von Disney fiel.

Das Unternehmen teilte mit, dass das Betriebsergebnis seines abonnementbasierten Video-on-Demand-Geschäfts (SVOD) von 329 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 712 Millionen US-Dollar gestiegen und damit mehr als doppelt so hoch ausgefallen ist. Darüber hinaus beschloss Disney im Rahmen struktureller Änderungen, das Geschäft mit Konsumgütern aus dem Bereich Experiences in den Bereich Studios zu verlagern.