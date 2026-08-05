Plutos Atmosphäre beginnt zu schrumpfen: Druckabnahme festgestellt

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Plutos Atmosphäre beginnt zu schrumpfen: Druckabnahme festgestellt

Plutos Atmosphäre ist nach einer Wachstumsphase in eine Schrumpfungsphase eingetreten, berichtet ixbt.com. Auf Grundlage von Beobachtungen der vergangenen Jahre stellten Planetologen fest, dass der Druck in der Gashülle des Zwergplaneten deutlich gesunken ist, was in der wissenschaftlichen Gemeinschaft großes Interesse auslöste. Darüber berichtete Ixbt.com berichtet das Portal.

Ein von der Planetologin Amanda Sikafuz geleitetes Forschungsteam analysierte 10 zwischen 2017 und 2023 registrierte Sternbedeckungen durch Pluto. Die Ergebnisse zeigen, dass der Druck in der Gashülle ab 2022 zu sinken begann.

Messwerte zum Rückgang des Atmosphärendrucks

Nach Berechnungen der Fachleute betrug der Druckrückgang in der reinen oberen Atmosphäre etwa 7 Prozent. Werden Nebel und Staub in den unteren Schichten berücksichtigt, erreicht der Wert 16 Prozent.

Zur Einordnung: Vom Vorbeiflug der Raumsonde New Horizons an Pluto im Jahr 2015 bis 2021 blieb der Atmosphärendruck stabil. Plutos Atmosphäre besteht fast vollständig aus Stickstoff und enthält Beimengungen von Methan und Kohlenmonoxid. Sie bleibt durch die Sublimation von Oberflächeneis bestehen.

Beobachtungsmethoden und künftige Prognosen

Da die Umlaufbahn des Zwergplaneten stark elliptisch und seine Achsneigung extrem ausgeprägt ist, verändert sich die Menge der Sonneneinstrahlung während seines 248 Jahre langen lokalen Jahres. Da sich derzeit keine Raumsonde in der Nähe von Pluto befindet, werden alle Daten durch die Beobachtung von Sternbedeckungen mit bodengebundenen Teleskopen gewonnen.

Die Forschenden betonen, dass der festgestellte Abwärtstrend durch zusätzliche Beobachtungen bestätigt werden muss. Die bisher gewonnenen Daten eröffnen jedoch eine einzigartige Möglichkeit, saisonale Veränderungen in der Atmosphäre des Zwergplaneten in Echtzeit zu verfolgen.

PlutoAstronomieWeltraumAtmosphäreWissenschaft
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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