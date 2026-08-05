Juventus Bezwingt Londons Chelsea Knapp

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Juventus Bezwingt Londons Chelsea Knapp

In einem in Hongkong ausgetragenen Freundschaftsspiel besiegte Juventus unter Luciano Spalletti das von Xabi Alonso trainierte Chelsea mit 1:0. Laut Goal.com trat die Turiner Mannschaft in pinken Trikots an, wobei Edon Zhegrova das einzige und entscheidende Tor der Partie erzielte. Dies wurde von Goal.com berichtet .

Edon Zhegrova war der herausragende Akteur der Partie. Zwar unterliefen ihm zu Beginn einige Fehler und er verlor den Ball, doch schon bald fand er zu seinem Spiel zurück und erzielte das Siegtor für seine Mannschaft.

Zhegrovas Show und das Siegtor

Etwa zur Mitte der ersten Halbzeit nahm Edon Zhegrova den Pass von Kenan Yildiz geschickt an und eröffnete mit einem präzisen Linksschuss in die lange Ecke den Torreigen. Das Tor gab dem Nationalspieler des Kosovo zusätzliches Selbstvertrauen.

Nach seinem Treffer wurde er auf dem Platz deutlich aktiver und begann, seine technischen Fähigkeiten und seine Effizienz zu zeigen. Mit gefährlichen Abschlüssen stellte er Torhüter Sanches vor schwierige Aufgaben und unterstützte seine Mannschaft auch in der Defensive tatkräftig.

Rückschläge und Erkenntnisse aus dem Spiel

Allerdings konnten nicht alle Spieler in dieser Partie ihr volles Potenzial abrufen. Einige hatten Schwierigkeiten, sich an das Spieltempo anzupassen, und reagierten nicht rechtzeitig auf die Zuspiele ihrer Mitspieler.

Vor allem die mangelnde Effektivität einiger Offensivaktionen führte zu vergebenen Chancen. Dennoch erfüllte der Trainerstab die gesetzten Aufgaben und sicherte sich einen wichtigen Sieg gegen einen starken Gegner.

JuventusChelseaEdon ZhegrovaLuciano SpallettiFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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