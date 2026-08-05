Mann festgenommen, nachdem er den Leichnam seines Vaters für dessen Rente im Gefrierschrank aufbewahrt hatte

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Mann festgenommen, nachdem er den Leichnam seines Vaters für dessen Rente im Gefrierschrank aufbewahrt hatte

In Griechenland wurde ein 55-jähriger Mann festgenommen. Er soll den Leichnam seines 90-jährigen Vaters zweieinhalb Jahre lang in einem Gefrierschrank im Keller eines Hotels versteckt haben, um weiterhin dessen Rente zu beziehen. Berichten zufolge starb der pensionierte Lehrer eines natürlichen Todes; Anzeichen von Gewalt wurden nicht festgestellt. Gegen den Mann sollen Anklagen wegen Betrugs, Falschangaben und Verstößen gegen die Vorschriften zur Aufbewahrung von Waffen erhoben worden sein.

Ähnliche Fälle wurden auch in anderen Ländern gemeldet.

So wurde beispielsweise 2024 in Italien nahe Cagliari festgestellt, dass ein 54-jähriger Mann die Leiche seiner 78-jährigen Mutter fast zwei Jahre lang in einem Gefrierschrank in seinem Haus aufbewahrt hatte. Den Ermittlungen zufolge verschwieg er ihren Tod und bezog weiterhin ihre Rente. Eine spätere Untersuchung ergab, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben war.

Im Vereinigten Königreich wurde der 60-jährige Christopher Phillips im August 2026 verurteilt, weil er den Leichnam seiner Mutter Sylvia Phillips fast drei Jahre lang in einem Gefrierschrank in seinem Haus aufbewahrt und weiterhin ihre Rente sowie andere Sozialleistungen bezogen hatte. Die Frau starb im März 2023, ihr Leichnam wurde im Februar 2026 von der Polizei entdeckt. Phillips gestand, illegal mehr als 78.000 Pfund erhalten zu haben. Das Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren und vier Monaten Haft.

GriechenlandItalienCagliariVereinigtes KönigreichChristopher Phillips
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Charos
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