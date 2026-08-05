Einem Pferdehirten, der des Diebstahls von 100 Pferden beschuldigt wurde, wurde ein Haus geschenkt

In Kasachstan Dem 60-jährigen Pferdehirten Rahat Sarsenov, der beschuldigt worden war, 100 Pferde gestohlen zu haben, wurde ein neues Haus geschenkt. Später wurden die Vorwürfe gegen ihn vor Gericht abgemildert.

Ein Unternehmer und ein Bauunternehmen stellten dem Mann, der mehr als 30 Jahre als Pferdehirte gearbeitet hatte, das Haus zur Verfügung. Außerdem erhielt er 1 Million Tenge und ein englisches Vollblutpferd.

Sarsenov war zunächst beschuldigt worden, dass 100 Pferde von einem Bauernhof verschwunden seien, und zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Nachdem der Fall öffentliche Aufmerksamkeit erregt hatte, wurde das Gerichtsurteil jedoch überprüft. Im Berufungsverfahren wurden neue Beweise geprüft. Dabei stellte sich heraus, dass tatsächlich nur ein Pferd vom Hof verschwunden war.

Daraufhin wurden die Vorwürfe gegen den Mann abgemildert, ihm wurde eine Amnestie gewährt, und Rahat Sarsenov wurde noch im Gerichtssaal freigelassen.

Das frühere Haus des älteren Mannes war wegen Schulden in Höhe von 10 Millionen Tenge als Sicherheit verpfändet. Deshalb erhielt er ein neues Zuhause sowie zusätzlich Geld und ein Pferd.