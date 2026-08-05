Bei RB Leipzig, einem der führenden Teams der Bundesliga, ist die erwartete Veränderung eingetreten. Goal.com berichtet dies.

Der talentierte Flügelstürmer und Nationalspieler der Elfenbeinküste war wegen Erkältungssymptomen auf dem Weg ins Sommertrainingslager der Mannschaft zurückgeblieben. Während seiner Abwesenheit verbreiteten Medien und soziale Netzwerke sensationelle Berichte, wonach der Wechsel des Spielers zu Real Madrid bereits abgeschlossen sei. Die vollständige Genesung des Spielers und seine Ankunft im Trainingslager in Saalfelden haben jedoch vorerst alle Fragen beendet.

Offizielle Reaktion auf die Transfergerüchte

RB-Leipzig-Sportdirektor Marcel Schäfer sprach während des Trainingslagers mit Journalisten und äußerte sich offen zur Situation um Diomande. Seinen Angaben zufolge wurde bezüglich eines Transfers des Spielers keine Einigung erzielt, und die Berichte seien unbegründet. Schäfer wies die Behauptungen im Gespräch mit Medienvertretern am Dienstag entschieden zurück.

„Vor einigen Tagen behaupteten manche, die sich selbst Transferexperten nennen, der Deal sei abgeschlossen. Das entspricht jedoch überhaupt nicht der Wahrheit. Yan hat bei uns einen gültigen Vertrag und ist unser Spieler“, betonte Marcel Schäfer.

Vorbereitung und der neue Trainer

Yan Diomande wurde in der vergangenen Saison zum Rookie of the Season der Bundesliga gewählt und leistete einen großen Beitrag zur Champions-League-Qualifikation von RB Leipzig. In 33 Ligaspielen erzielte er mehr als zehn Tore und legte seinen Mitspielern effizient auf. Diese Leistungen brachten ihm sogar eine Nominierung für den renommierten Golden-Boy-Award 2026 ein.

Unter Cheftrainer Martín Demichelis, der inzwischen die Mannschaft führt, will der Spieler sein Niveau weiter steigern. Nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining arbeitet das junge Talent während der Vorbereitung in Österreich aktiv an der Umsetzung der taktischen Systeme. Das ist wichtig, um die Stabilität der Offensive der „Bullen“ in der neuen Saison zu gewährleisten.