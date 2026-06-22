KI-gestützte Einkaufswagen beginnen mit der Überwachung von Kunden in US-Supermärkten

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KI-gestützte Einkaufswagen beginnen mit der Überwachung von Kunden in US-Supermärkten

In großen US-Einzelhandelsketten werden „smarte“ Einkaufswagen immer beliebter, die das Kundenverhalten in Echtzeit analysieren und sie zu mehr Einkäufen anregen. Die von Instacart entwickelte Caper Cart-Technologie hat die Ära der „physischen AI“ im Einzelhandel eingeleitet. Dieses System führt nicht nur die Einkäufe auf, sondern verändert die Marketingstrategie im Geschäft grundlegend. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com hat Instacart in Zusammenarbeit mit der Ladenkette Weis Markets die Einführung von Caper Cart-Wagen in mehreren Supermärkten im Bundesstaat Pennsylvania bekannt gegeben. Diese Wagen sind mit mehreren Kameras, digitalen Waagen, einem Touchscreen und Systemen zur Standortbestimmung im Geschäft ausgestattet. Diese Geräte erkennen innerhalb von Sekunden, an welchen Regalen ein Kunde hält und was er in den Korb legt.

Smarte Technologie zur Steigerung des Einkaufsvolumens

Das Caper Cart-System arbeitet mit Cloud-Modellen, die auf der 10-jährigen Erfahrung von Instacart und mehr als 1,6 Milliarden Online-Bestellungen trainiert wurden. Über den Bildschirm des Wagens werden dem Kunden standortbezogene Werbenachrichten, elektronische Coupons und personalisierte Angebote angezeigt. Wenn sich ein Kunde beispielsweise in der Nudelabteilung befindet, kann das System eine passende Sauce oder einen Käse empfehlen.

Das Unternehmen betont, dass die Funktion „Got everything you need?“ („Haben Sie alles, was Sie brauchen?“) zusätzliche Waren vorschlägt, die für den Kunden interessant sein könnten. Statistiken zeigen, dass solche Benachrichtigungen das durchschnittliche Einkaufsvolumen um fast 1 Prozent gesteigert haben. Was wie ein geringer Wert erscheint, bedeutet für große Einzelhandelsketten zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe.

Zudem bewerben die smarten Wagen aktiv das Weis Rewards-Treueprogramm und helfen Kunden über die Funktion „Buy It Again“, zuvor gekaufte Produkte schneller zu finden. Dies optimiert die Zeit, die der Kunde im Geschäft verbringt, und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich der Korb schneller füllt.

Datenerfassung und Zukunftsaussichten

Nach Angaben von Instacart hat sich die Einführungsrate von Caper Cart-Geräten in den letzten Jahren verdreifacht. Nicht nur dieses Unternehmen, sondern auch andere amerikanische Einzelhandelsriesen arbeiten an ihren eigenen intelligenten Einkaufswagen. AI etabliert sich nun nicht mehr nur in Online-Shops, sondern auch in gewöhnlichen Supermärkten, die ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens sind.

Die weite Verbreitung solcher Technologien wirft jedoch auch Fragen zur Sicherheit personenbezogener Daten der Kunden auf. Geschäfte sind nun in der Lage, jeden Schritt des Kunden zu verfolgen und seine Auswahl direkt zu beeinflussen. Gleichzeitig bietet dieser Komfort die Möglichkeit, ohne Warteschlangen an der Kasse zu bezahlen und benötigte Produkte leichter zu finden.

Obwohl solche hochtechnologischen Wagen auf dem Markt in Usbekistan bisher nicht weit verbreitet sind, streben auch die großen Supermarktketten des Landes eine digitale Transformation an. In Zukunft ist es wahrscheinlich, dass basierend auf globalen Erfahrungen auch in lokalen Geschäften AI-Systeme zur Analyse des Kundenverhaltens eingeführt werden.

Künstliche IntelligenzInstacartSupermarktTechnologieUSA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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