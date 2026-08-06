Ernsthaftes Interesse aus Portugal an Milans Stürmer Santiago Gimenez

Während das Transferfenster im europäischen Fußball auf Hochtouren läuft, zeigt einer der portugiesischen Topklubs ernsthaftes Interesse an Milans Stürmer Santiago Gimenez. Wie Goal.com berichtet, ist der mexikanische Nationalspieler, der für Milan aufläuft, zum Transferziel des FC Porto geworden. Zwischen den Parteien wurden bereits erste Kontakte geknüpft. Goal.com berichtet dies.

Nach Informationen der renommierten portugiesischen Zeitung A Bola arbeitet Porto intensiv an der Verpflichtung von Santiago Gimenez, um den Kader des amtierenden Meisters zu verstärken. Portos Cheftrainer Francesco Farioli möchte den mexikanischen Stürmer in seiner Mannschaft sehen und nahm persönlich Kontakt zum Spieler auf, um mit ihm über die ehrgeizigen Ziele des Klubs zu sprechen.

Kontakt zwischen Trainer und Spieler

Trainer und Stürmer lernten sich in den Niederlanden kennen, als Santi für Feyenoord spielte und Farioli Ajax trainierte. Im Gespräch bekräftigte der Coach erneut seine große Wertschätzung für den Spieler. Außerdem wurde die dringende Notwendigkeit eines hochklassigen Stürmers thematisiert, nachdem der spanische Angreifer Samu verletzungsbedingt ausgefallen war.

Santiago Gimenez erklärte, dass er sich über Portos Interesse an seiner Person freue, betonte jedoch, dass die Milan-Führung die endgültige Entscheidung über den Transfer treffen werde. Die Verantwortlichen von Porto setzen derzeit die Verhandlungen mit dem Spielerberater Rafaela Pimenta fort und besprechen die Bedingungen eines möglichen Deals.

Milans Forderungen und Transferbedingungen

Porto plant, den Spieler mit einer Kaufoption auszuleihen. Milan bevorzugt jedoch einen anderen Ansatz: Der Klub strebt einen festen Transfer an und möchte mindestens 25 Millionen Euro einnehmen.

Nach der Rückkehr von der Australien-Tour wird der italienische Klub ein persönliches Treffen mit dem Spieler und seinen Vertretern abhalten, um die Strategie für die letzten Tage des Transferfensters festzulegen. Sollte der mexikanische Stürmer verkauft werden, könnte Milan Breel Embolo als Alternative zu Goncalo Ramos in Betracht ziehen.