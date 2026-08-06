Raphinha steht bei Barcelona vor ernsthafter Konkurrenz um einen Stammplatz

Nach Angaben eines Sportmediums muss sich der brasilianische Fußballer Raphinha in der neuen Saison einem harten Konkurrenzkampf stellen, um seinen Platz beim FC Barcelona zu behalten. Vor zwei Jahren gab es für den Flügelspieler, der bei den Katalanen eine äußerst produktive Saison mit 34 Toren und 26 Vorlagen absolvierte, kaum Konkurrenz. Die vergangene Saison verlief jedoch aufgrund von Verletzungen schwieriger, und seine Statistik sank auf 21 Tore und 8 Assists. Goal.com berichtet darüber.

Die Vereinsführung und das Trainerteam waren auf dem Transfermarkt aktiv, um den Kader zu verstärken. Infolgedessen wurde der Kader des FC Barcelona mit neuen Spielern ergänzt, wodurch Raphinhas Position in der Startelf gefährdet ist. Marcus Rashford, der den Verein inzwischen verlassen hat, erzielte in diesem Zeitraum zwar 14 Tore und ebenso viele Vorlagen, konnte dem Brasilianer jedoch keine ernsthafte Konkurrenz machen.

Harter Konkurrenzkampf und neue Verpflichtungen

Sportberichten zufolge haben die jüngsten Transfers des Vereins den Konkurrenzkampf in der Offensive auf eine völlig neue Stufe gehoben. Insbesondere Anthony Gordon und Jesse Bissou sind zum Team gestoßen. Zudem besteht die Möglichkeit, Karim Adeyemi bei Bedarf auf dem linken Flügel einzusetzen. Diese Spieler zeichnen sich durch hohes Pressing, Schnelligkeit und Abschlussstärke aus.

Vor allem die Verpflichtung von Anthony Gordon wird Raphinha dazu zwingen, seine beste Leistung zu zeigen. Wenn er seinen Platz in der Startelf nicht verlieren will, muss er in jedem Training und jedem Spiel alles geben. Von den Neuzugängen wird erwartet, dass sie das Offensivpotenzial der Mannschaft weiter steigern.

Hansi Flicks Vertrauen und die Perspektiven für die Zukunft

Dennoch genießt Raphinha weiterhin das volle Vertrauen von Cheftrainer Hansi Flick. Der deutsche Fußballlehrer hat stets an die Fähigkeiten des Spielers geglaubt und ihn auch in schwierigen Phasen unterstützt. Die Unterstützung des Trainers wird dem Brasilianer zweifellos auch psychologisch helfen.

Das Aufkommen starker Konkurrenz zeigt jedoch, wie sehr sich das interne Niveau des FC Barcelona verbessert hat. Da die Katalanen im Saisonverlauf um Titel kämpfen werden, gibt es im Kader für jede Position zwei geeignete Kandidaten. Das gibt dem Trainer große Freiheit bei taktischen Veränderungen.