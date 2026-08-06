Raphinha steht bei Barcelona vor ernsthafter Konkurrenz um einen Stammplatz

·143·Sport
Raphinha steht bei Barcelona vor ernsthafter Konkurrenz um einen Stammplatz

Nach Angaben eines Sportmediums muss sich der brasilianische Fußballer Raphinha in der neuen Saison einem harten Konkurrenzkampf stellen, um seinen Platz beim FC Barcelona zu behalten. Vor zwei Jahren gab es für den Flügelspieler, der bei den Katalanen eine äußerst produktive Saison mit 34 Toren und 26 Vorlagen absolvierte, kaum Konkurrenz. Die vergangene Saison verlief jedoch aufgrund von Verletzungen schwieriger, und seine Statistik sank auf 21 Tore und 8 Assists. Goal.com berichtet darüber.

Die Vereinsführung und das Trainerteam waren auf dem Transfermarkt aktiv, um den Kader zu verstärken. Infolgedessen wurde der Kader des FC Barcelona mit neuen Spielern ergänzt, wodurch Raphinhas Position in der Startelf gefährdet ist. Marcus Rashford, der den Verein inzwischen verlassen hat, erzielte in diesem Zeitraum zwar 14 Tore und ebenso viele Vorlagen, konnte dem Brasilianer jedoch keine ernsthafte Konkurrenz machen.

Harter Konkurrenzkampf und neue Verpflichtungen

Sportberichten zufolge haben die jüngsten Transfers des Vereins den Konkurrenzkampf in der Offensive auf eine völlig neue Stufe gehoben. Insbesondere Anthony Gordon und Jesse Bissou sind zum Team gestoßen. Zudem besteht die Möglichkeit, Karim Adeyemi bei Bedarf auf dem linken Flügel einzusetzen. Diese Spieler zeichnen sich durch hohes Pressing, Schnelligkeit und Abschlussstärke aus.

Vor allem die Verpflichtung von Anthony Gordon wird Raphinha dazu zwingen, seine beste Leistung zu zeigen. Wenn er seinen Platz in der Startelf nicht verlieren will, muss er in jedem Training und jedem Spiel alles geben. Von den Neuzugängen wird erwartet, dass sie das Offensivpotenzial der Mannschaft weiter steigern.

Hansi Flicks Vertrauen und die Perspektiven für die Zukunft

Dennoch genießt Raphinha weiterhin das volle Vertrauen von Cheftrainer Hansi Flick. Der deutsche Fußballlehrer hat stets an die Fähigkeiten des Spielers geglaubt und ihn auch in schwierigen Phasen unterstützt. Die Unterstützung des Trainers wird dem Brasilianer zweifellos auch psychologisch helfen.

Das Aufkommen starker Konkurrenz zeigt jedoch, wie sehr sich das interne Niveau des FC Barcelona verbessert hat. Da die Katalanen im Saisonverlauf um Titel kämpfen werden, gibt es im Kader für jede Position zwei geeignete Kandidaten. Das gibt dem Trainer große Freiheit bei taktischen Veränderungen.

BarcelonaRaphinhaLa LigaFußballTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Juventus steht am Ende des Transferfensters vor ungelösten ProblemenJuventus steht am Ende des Transferfensters vor ungelösten ProblemenHeute, 18:58Manchester City beginnt mit der Planung für einen MittelfeldumbauManchester City beginnt mit der Planung für einen MittelfeldumbauHeute, 18:56Manchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroManchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroHeute, 18:39Wende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abWende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abHeute, 18:35Rodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaRodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaHeute, 18:33Arsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektArsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektHeute, 18:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)