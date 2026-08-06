Mikel Arteta, Cheftrainer des Londoner Klubs Arsenal, ist zu einem der führenden Trainer Europas geworden, weil er in seiner Laufbahn von zwei der größten Coaches des modernen Fußballs gelernt hat — Arsène Wenger und Pep Guardiola. In einem Interview mit Goal erklärte der ehemalige Arsenal-Torhüter Graham Stack, der spanische Trainer habe die besten Eigenschaften beider Trainer-Genies in seinen eigenen Führungsstil integriert. Goal.com berichtet darüber.

Mikel Arteta begann seine Spielerkarriere in der berühmten Akademie des FC Barcelona, bevor er für Paris Saint-Germain, die Rangers, Real Sociedad und Everton spielte. Nach seinem Wechsel zu Arsenal im Jahr 2011 stand der Mittelfeldspieler fünf Jahre lang unter Arsène Wenger auf dem Platz. Nach seinem Rücktritt als Spieler begann er umgehend seine Trainerkarriere, wurde Teil von Pep Guardiolas Trainerstab bei Manchester City und lernte von einem weiteren herausragenden Coach.

Sein Trainerweg und die ersten Herausforderungen

Ende 2019 zum Cheftrainer von Arsenal ernannt, begann Arteta schon bald, das Vertrauen der Fans zu rechtfertigen, indem er mit der Mannschaft den FA Cup und den Community Shield gewann. Seine drei zweiten Plätze in der Premier League in Folge weckten jedoch Zweifel bei den Kritikern. In der vergangenen Saison gewann die Mannschaft dennoch erstmals seit der legendären ungeschlagenen Spielzeit 2003/04 wieder den nationalen Meistertitel und zerstreute damit alle Zweifel.

Goal.com zufolge betonte der ehemalige Torhüter Graham Stack besonders die Gemeinsamkeiten zwischen Wenger und Arteta. Stack erinnerte sich daran, dass er während seiner Zeit im Trainerstab des FC Watford Arsenal während der Coronavirus-Pandemie im Emirates Stadium spielen sah und genau beobachtete, wie Mikel Arteta die Mannschaft formte.

Strikte Disziplin und die Entwicklung von Spielern

Laut Stack verfügt Arteta über ein außergewöhnliches Talent, enge Beziehungen zu Spielern aufzubauen und ihre Leistungen zu verbessern. Gleichzeitig hat er gezeigt, dass er gegenüber Spielern, die das Mannschaftsklima stören oder gegen das gemeinsame Ziel handeln, kompromisslos ist. Der Experte betonte, dass Arteta nie davor zurückschreckt, schwierige und weitreichende Entscheidungen zu treffen — eine Eigenschaft, die ebenfalls stark an Arsène Wenger erinnert.

Fußballexperten gehen heute davon aus, dass Mikel Arteta bei Arsenal ähnlich wie Arsène Wenger eine langjährige Ära prägen und als erster Trainer in der Vereinsgeschichte den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmen könnte. Nachdem er von den besten Trainern gelernt und seine eigene, unverwechselbare Fußballphilosophie entwickelt hat, beweist Arteta weiterhin in der Praxis, dass er diese Aufgaben bewältigen kann.