eBay baut Live-Shopping deutlich aus

eBay, der beliebte Online-Marktplatz, legt besonderen Wert auf die Entwicklung seines Live-Shopping-Geschäfts. Laut Ixbt.com war das Gesamtverkaufsvolumen auf der Plattform bis zum Ende des zweiten Quartals im Jahresvergleich um fast das Achtfache gestiegen. Auch die Zuschauerzahl und die Wiedergabedauer nahmen deutlich zu. Techcrunch.com berichtet .

Vor diesem Hintergrund plant die Unternehmensleitung, eBay Live in den kommenden Wochen und Monaten auch in weiteren internationalen Märkten einzuführen. Bei einem Treffen mit Investoren erklärte eBay-CEO Jamie Iannone, diese Ergebnisse hätten das Vertrauen darin weiter gestärkt, dass Live-Übertragungen die Aktivität der Käufer erhöhen und ihnen helfen, neue Möglichkeiten zu entdecken.

Wie beeinflussen Live-Übertragungen das Verkaufsvolumen?

Nach Angaben des Unternehmens verzeichnen mehr als 90 Prozent der Verkäufer, die regelmäßig Live-Übertragungen durchführen, ein höheres Verkaufsvolumen. Nutzer dieses Formats verkaufen außerdem dreimal mehr Produkte als Verkäufer ohne Live-Übertragungen. Auch die Käufer zeigen Interesse: Personen, die erstmals Sammlerstücke kaufen, geben 70 Prozent mehr aus als Käufer über herkömmliche Kanäle.

Bemerkenswert ist, dass eBay diese Funktion erstmals 2022 in den USA im geschlossenen Rahmen getestet hatte. Später wurde sie auch in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Australien, Frankreich, Italien und Kanada eingeführt. Im vergangenen Monat gab das Unternehmen das Modell mit ausschließlich eingeladenen Verkäufern auf und startete ein Self-Service-System für Verkäufer in mehr als 300 Kategorien, darunter Elektronik, Mode und Sammlerstücke.

Wettbewerb auf dem Markt und künftige Pläne

In den USA ist Live-Shopping inzwischen kein kleines Experiment mehr, sondern entwickelt sich zu einem ernsthaften Geschäftsbereich. Auch Wettbewerber wie Whatnot und TikTok Shop sind in diesem Markt aktiv. Whatnot wird dabei im Durchschnitt mit mehr als 11 Milliarden US-Dollar bewertet, während TikTok Shop kostenpflichtige Abonnements und exklusive Rabatte für seine Kunden testet.

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs hat eBay auch die technischen Möglichkeiten seiner Plattform verbessert. Nach Angaben des CEOs wurden die Suchfunktionen auf der Startseite und in der mobilen App aktualisiert, sodass sich Veranstaltungen leichter finden lassen. Verkäufer können Übertragungen nun schneller erstellen, ihren Bestand vorbereiten und auf Gebote reagieren, wodurch der Verkaufsprozess komfortabler wird.