London erteilt erstmals Lizenzen für autonome Taxis von Uber und Wayve

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London erteilt erstmals Lizenzen für autonome Taxis von Uber und Wayve

Transport for London (TfL) hat Uber und dem Automobilsoftwareentwickler Wayve offizielle Lizenzen erteilt, um selbstfahrende Taxis in der britischen Hauptstadt zu testen. Dieser wichtige Schritt ist einer der ersten praktischen Schritte der Stadt auf dem Weg zur Einführung innovativer Fahrzeuge und zu einer neuen Stufe der urbanen Mobilität. Ixbt.com berichtet dass

Laut ixbt.com erteilte TfL Sondergenehmigungen für 15 Elektrofahrzeuge des Typs Ford Mustang Mach-E, die mit Wayves autonomer Fahrsoftware sowie einem modernen Kamerasystem und Radar ausgestattet sind. In der Anfangsphase des Projekts wird aus Sicherheitsgründen stets ein Operator auf dem Fahrersitz sitzen. Bei Bedarf kann er jederzeit die Kontrolle übernehmen, während der eigentliche Prozess vollständig von AI und Software gesteuert wird.

Zukünftige Pläne und Sicherheitsmaßnahmen

Wenn das Projekt in die nächste Phase übergeht, müssen Uber und Wayve eine gesonderte Genehmigung der Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) einholen, um die Fahrzeuge vollständig fahrerlos zu betreiben. Vertreter von Transport for London erklärten ihrerseits, dass sie den Betrieb der Robotaxis kontinuierlich überwachen und sofort eingreifen würden, sobald eine Gefahr für die Sicherheit der Fahrgäste festgestellt wird.

Nach Angaben der Unternehmen haben sich bereits mehr als Zehntausende Einwohner der Stadt auf die Warteliste gesetzt, um den Dienst auszuprobieren. In den vergangenen acht Wochen haben sich mehr als 100 000 Londoner in die spezielle Warteliste eingetragen. Erste Testfahrten werden im Sommer für einige registrierte Nutzer verfügbar sein. Anschließend wird der Dienst schrittweise für die breite Öffentlichkeit geöffnet.

Reaktionen der Öffentlichkeit und Bedenken

Die Nachricht stieß jedoch bei den traditionellen Taxifahrern der Stadt und ihren Gewerkschaften auf heftigen Widerstand. Die örtlichen Fahrer befürchten, dass der Einsatz von Robotaxis Tausende Arbeitsplätze gefährden könnte. Gewerkschaftsvertreter warnten außerdem vor einer möglichen Zunahme von Unfällen auf den Straßen und forderten die Verkehrsbehörde zu einem äußerst vorsichtigen Vorgehen auf.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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