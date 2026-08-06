Neue Starlink-V5-Antenne unterstützt den günstigeren Standby-Mode-Tarif nicht

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Neue Starlink-V5-Antenne unterstützt den günstigeren Standby-Mode-Tarif nicht

Laut ixbt.com fehlt der von SpaceX vorgestellten Starlink-V5-Satellitenantenne der neuen Generation eine wichtige Funktion der Vorgängermodelle. Das neue Gerät funktioniert nicht mit dem günstigeren Tarif, der eine vorübergehende Senkung der monatlichen Gebühr ermöglicht, und bringt damit zusätzliche Einschränkungen für Nutzer mit sich. Ixbt.com berichtet .

Den verfügbaren Informationen zufolge geht es um den im August 2025 eingeführten Standby Mode. Für 10 Dollar pro Monat ermöglicht er, die Netzwerkverbindung aufrechtzuerhalten, ohne den Dienst vollständig zu pausieren. In diesem Modus sinkt die Internetgeschwindigkeit auf etwa 0,5 Mbit/s, was jedoch für den Austausch von Textnachrichten und den Empfang wichtiger Updates ausreicht. Besitzer früherer Starlink-V4-Terminals können diese Funktion weiterhin nutzen.

Technische Updates und Geschwindigkeitsänderungen

Für Besitzer der neuen Starlink-V5-“Antenne” ist diese Möglichkeit derzeit jedoch nicht verfügbar. Statt das Abonnement vorübergehend in einen günstigeren Modus zu wechseln, müssen sie den Dienst nun vollständig pausieren. Dennoch wurde die Hardware deutlich verbessert: Mit Abmessungen von 30,6 x 38,4 cm wirkt sie wesentlich kompakter als das frühere V4-Modell.

Das Gewicht des Geräts wurde ebenfalls von 2,9 Kilogramm auf 1,1 Kilogramm reduziert. Nach Angaben von SpaceX verbraucht das neue Terminal weniger Strom und ist besser gegen Überhitzung geschützt. Dadurch soll sich die Wahrscheinlichkeit deutlich verringern, dass die Internetgeschwindigkeit in heißen Klimazonen sinkt.

Verbreitungsgebiet und Perspektiven

Bei den technischen Daten des Geräts liegt die maximale Downloadgeschwindigkeit bei mehr als 375 Mbit/s. Zum Vergleich: Das Starlink-V4-Modell konnte Geschwindigkeiten von über 400 Mbit/s erreichen. Obwohl das V5-Modell bei der Maximalgeschwindigkeit etwas zurückliegt, gelten seine Energieeffizienz und Hitzebeständigkeit als wichtige Vorteile.

Starlink V5 wird derzeit nur in begrenztem Umfang für private Internetnutzer in bestimmten Regionen der USA angeboten. Mit steigenden Produktionszahlen plant SpaceX, das Verkaufsgebiet schrittweise zu erweitern. Offizielle Informationen zum Start in internationalen Märkten oder zu einem Programm für den Austausch älterer V4-Antennen gegen das neue Modell liegen bislang nicht vor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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