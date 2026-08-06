Real Madrid verpflichtet Yan Diomande für 140 Millionen Euro

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Real Madrid verpflichtet Yan Diomande für 140 Millionen Euro

Real Madrid hat im Sommer-Transferfenster einen spektakulären Deal offiziell bekannt gegeben und den talentierten Angreifer Yan Diomande von RB Leipzig verpflichtet. Laut GOAL.com beläuft sich die Ablöse einschließlich Boni auf 140 Millionen Euro und könnte damit zum teuersten Transfer in der Geschichte des Königlichen werden. Wie Goal.com berichtet .

Der Vertrag läuft bis Juni 2033. Die garantierte Grundablöse beträgt 125 Millionen Euro. Weitere 10 Millionen Euro sind für leicht erreichbare Bonusziele vorgesehen, während zusätzliche 5 Millionen Euro bei deutlich anspruchsvolleren Erfolgen fällig werden. Werden alle Bedingungen erfüllt, stellt Yan Diomandes Transfer einen neuen Real-Madrid-Rekord auf.

Eine dramatische Wende im Transferpoker

Zunächst galt Paris Saint-Germain als Favorit im Rennen um den jungen Fußballer. Die Pariser waren lange Zeit kurz vor einer Einigung, doch die Führung von Real Madrid handelte in der Schlussphase des Transferfensters schnell, brachte den Deal unter Dach und Fach und setzte sich gegen den Rivalen durch.

Yan Diomandes Aufstieg im Profifußball verlief äußerst rasant. Noch vor gerade einmal zwei Jahren besuchte er die DME Academy im US-Bundesstaat Florida. Anschließend spielte der ivorische Angreifer für Leganes und RB Leipzig. In der vergangenen Bundesliga-Saison erzielte er zwölf Tore und bereitete acht weitere vor, wodurch er die Aufmerksamkeit der führenden europäischen Klubs auf sich zog.

Ein neues Problem für Jose Mourinho

Die Ankunft des Starspielers eröffnet Cheftrainer Jose Mourinho mehrere positive Möglichkeiten, bringt aber auch ein ernstes Auswahlproblem mit sich. Diomande kann auf jeder Position in der Offensive eingesetzt werden und muss sich nun mit den anderen Stars von Real Madrid um einen Platz in der Startelf duellieren.

Die Offensive des Madrider Klubs ist derzeit äußerst konkurrenzfähig. Dem Trainer stehen Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Franco Mastantuono, Endrick Felipe und Gonzalo Garcia zur Verfügung. Yan Diomandes Verpflichtung steigert das Angriffspotenzial der Mannschaft weiter und verlangt dem Trainerteam noch mehr taktische Flexibilität ab.

Zur Erinnerung: Der Fußballer nahm mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste an der Weltmeisterschaft 2026 teil, überzeugte auch auf internationaler Bühne und half seinem Team, die K.-o.-Runde zu erreichen. Nun wird erwartet, dass er seine herausragenden Leistungen auf Vereinsebene vor den Augen der spanischen Fans fortsetzt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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