Ferran Torres öffnet PSG die Tür: Nun liegt die Entscheidung beim FC Barcelona

Ferran Torres, Angreifer des FC Barcelona, steht einem Wechsel nach Paris offen gegenüber. Laut spanischen Medien hat der 26-Jährige grünes Licht für einen Transfer zu PSG gegeben, doch der schwierigste Teil steht noch bevor.

Nun hängt alles vom offiziellen Angebot des Pariser Klubs und den Bedingungen ab, die der FC Barcelona festlegt. Der Plan der Katalanen mit einem anderen Starstürmer macht den möglichen Transfer noch interessanter.

Luis Enriques persönlicher Anruf veränderte die Lage

der spanischen Sport.es zufolge hat PSG-Trainer Luis Enrique Ferran Torres als eines seiner Hauptziele für das Sommer-Transferfenster ausgemacht.

Der spanische Trainer sprach persönlich mit dem Spieler und teilte ihm mit, dass er bei Paris eine wichtige Rolle übernehmen soll. Nach diesem Gespräch soll Torres zugestimmt haben, das Angebot des französischen Meisters zu prüfen.

Luis Enrique kennt die Qualitäten des Angreifers bestens. Während seiner Amtszeit als Trainer der spanischen Nationalmannschaft schenkte er Torres regelmäßig sein Vertrauen. Der Coach schätzt dessen Vielseitigkeit in der Offensive, seine Aktivität im hohen Pressing und seine Torgefahr.

Auch Mundo Deportivo berichtete von Kontakten zwischen PSG und der Spielerseite und von einer positiven Atmosphäre in den Gesprächen.

Der FC Barcelona will ihn nicht verkaufen, hat die Tür aber nicht geschlossen

Ferran Torres’ Vertrag beim FC Barcelona läuft bis zum 30. Juni 2027. Der katalanische Klub plant, seine Vereinbarung zu verlängern.

Bei einem angemessenen finanziellen Angebot könnte der Klub einen Transfer jedoch prüfen. Ein Verkauf des Spielers in diesem Sommer würde Barcelona ermöglichen, eine hohe Ablösesumme zu erzielen und das Risiko eines Vertragsendes zu verringern.

Gleichzeitig kursieren in den spanischen Medien unterschiedliche Informationen zur Situation. AS schrieb, dass Barcelona Torres nicht zum Verkauf angeboten und noch kein offizielles Angebot von PSG erhalten habe. Auch am 6. August war noch kein konkretes Angebot des Pariser Klubs bei den Katalanen eingegangen.

Damit gibt es vorerst keine endgültige Einigung über einen Wechsel des Spielers nach Paris. Torres’ Zustimmung könnte ein wichtiger Schritt für den Transfer sein, die entscheidende Entscheidung treffen jedoch die Klubs.

Würde der Verkauf von Torres Julián Álvarezden Weg ebnen?

Der FC Barcelona arbeitet an einer Neustrukturierung seiner Offensive. Eines der Hauptziele des katalanischen Klubs ist Julián Álvarez, Angreifer von Atlético Madrid.

Laut dem Radiosender Cadena SER hat Barcelona ein Angebot von rund 100 Millionen Euro für den Argentinier vorbereitet. Die Madrilenen wollen ihn jedoch nicht ohne Weiteres ziehen lassen.

Ein möglicher Verkauf von Ferran Torres könnte den Katalanen helfen:

— zusätzliche Mittel für das Transferbudget zu generieren;

— die Gehaltskosten zu senken;

— die Möglichkeiten zur Registrierung eines neuen Angreifers zu erweitern.

Daher könnte ein Angebot von PSG nicht nur die Zukunft von Torres, sondern die gesamte Transferstrategie des FC Barcelona beeinflussen.

PSG bereitet Geld für einen neuen Angreifer vor

Auch der Pariser Klub nimmt Veränderungen in seiner Offensive vor. PSG Randal Kolo Muanifür 38 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen von bis zu 12 Millionen Euro an Juventus verkauft. Der französische Spieler unterschrieb beim Turiner Klub einen Vertrag bis 2031.

Dieser Transfer verschaffte PSG finanziellen Spielraum für die Verpflichtung eines neuen Angreifers. Luis Enrique soll sich dafür einsetzen, Torres zu verpflichten, den er gut kennt und der zu seinen taktischen Anforderungen passt.

Wann wird der entscheidende Schritt gemacht?

Laut spanischen Medien sind alle Beteiligten über den möglichen Transfer informiert. Die Gespräche sollen beschleunigt werden, bevor Ferran Torres zum Training des FC Barcelona zurückkehrt.

Der Spieler soll am 12. August zum Team zurückkehren. Sein Gespräch mit der Klubführung könnte Klarheit über seine Zukunft bringen.

In der aktuellen Situation bleiben drei zentrale Bedingungen: PSG muss ein offizielles Angebot abgeben, Barcelona muss den finanziellen Bedingungen zustimmen und Torres muss sich mit dem Pariser Klub auf persönliche Vertragsdetails einigen.

Der Transfer könnte daher näher rücken, ist aber noch nicht abgeschlossen. Die große Frage lautet nun, wie viel PSG bietet und ob Barcelona bereit ist, seinen Angreifer zu verkaufen.

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