95-prozentige Schönheit: US-Schauspielerin Emma Stone zur schönsten Frau der Welt gekürt

Die Oscar-prämierte US-Schauspielerin Emma Stone wurde in einer Studie zur Gesichtsform und -symmetrie zur schönsten Frau der Welt erklärt.

Der Londoner ästhetische und plastische Chirurg Julian De Silva analysierte die Gesichtszüge berühmter Frauen per Computer und verglich sie mit dem „Goldenen Schnitt“ von 1,618. Dem Ergebnis zufolge entsprach Emma Stones Gesichtsstruktur zu 94,72 Prozent den idealen Proportionen.

Die Kieferlinie der Schauspielerin erreichte 97 Prozent, ihre Lippen 95,6 Prozent und ihre Augenbrauen 94,2 Prozent. Zendaya belegte mit 94,37 Prozent den zweiten Platz, Frida Pinto mit 94,34 Prozent den dritten. Vanessa Kirby wurde mit 94,31 Prozent Vierte.

Zu den Top Ten gehören außerdem Jenna Ortega, Olivia Rodrigo, Margot Robbie, Aishwarya Rai, Tang Wei und Beyoncé. Das Ergebnis basiert nicht auf einer öffentlichen Abstimmung, sondern auf mathematischen Messungen und gilt nicht als endgültiger Schönheitsmaßstab.